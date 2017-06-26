《全球汇市》美元失去动能，FED升息预期减弱令美债收益率低位徘徊

* 美元指数自一个月高位下滑后，走势徘徊 * 美元失去动力，因美债收益率持于低位 * 英镑受到支撑，因英国央行升息预期加强 * 澳元反弹，因油价企稳 路透东京6月26日 - 美元周一下跌，由于美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年稍晚再次升息的预期减弱，美债收益率(殖利率)徘徊在低位。 美元指数 持稳在97.269，上周五下跌0.4%。 该指数上周早些时候曾升至一个月高点97.871，因从6月中美联储加息来看，预计联储将最早将在9月再次收紧政策，这种预期支撑美元。 但过去这一周这种预期减退，因美国经济数据总体上不及预期，投资者怀疑今年是否会再次加息。 “自美联储加息以来美元上行动能减退，美元走软的主要原因是美国收益率陷于低位，”IG Securities驻东京资深外汇策略师Junichi Ishikawa表示。 “相对于股市，收益率更好地反映了美国基本面，本周的焦点是政治动向以及即将公布的各项经济指标。” 美国本周将出炉的数据包括6月消费者信心指数、成屋待完成销售、原油库存、第一季国内生产总值(GDP)终值，以及个人消费支出(PCE)物价指数。 在政治面，美国参议院希望本周就一份取代奥巴马医保(Obamacare)的医保法案进行投票。但由于有多达五名共和党参议员反对该提案，因此很难在本周末之前举行投票。 特朗普政府将会发现，如果不首先通过新医保法案，则减税和财政刺激方案也难以推进，而后者被视为美元的支撑因素。 “市场基本上已经放弃了美国一些重要提案在年内获得国会通过的希望，所以就算医保提案投票被推迟，也不算意外，”FPG证券的总裁Koji Fukaya说。 “但如果医保提案真的得以推进，还是有可能让美元获得意外提振的。” 10年期美债收益率 在美联储本月收紧政策后一度上涨，但之后下跌，因低通胀预期持续提振较长期债券需求。周五的跌势使该收益率更接近6月14日创下的七个月低位2.103%。 美元兑日圆 持稳于111.290，低于上周二触及的近一个月高位111.790。 欧元兑美元 持平于1.1192，上周五一度涨至四日高点1.1209。 英镑继上周五强势上涨后保持涨势，受到利率预期发生转变提振，部分市场人士预计英国央行将在数月内加息。 英镑兑美元 涨0.25%至1.2750美元，为六日最高水位。 澳元兑美元 小涨0.2%至0.7580美元。上周早些时候澳元因原油价格跌至10个月低位而受挫，但随着油价回稳，澳元在上周五扳回部分跌幅。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1192 1.1192 +0.00 +6.46 1.0513 美元/日圆 111.26 111.26 +0.00 -4.80 116.87 欧元/日圆 124.52 124.52 +0.00 +1.12 123.14 美元/瑞郎 0.9695 0.9693 +0.02 -4.75 1.0178 英镑/美元 1.2745 1.2716 +0.23 +3.32 1.2336 美元/加元 1.3259 1.3265 -0.05 -1.27 1.3430 美元/离岸人民币 6.8444 6.8379 +0.10 -1.84 6.9726 澳元/美元 0.7579 0.7565 +0.19 +5.05 0.7215 新西兰元/美元 0.7287 0.7284 +0.04 +4.98 0.6941 澳元/日圆 84.360 84.180 +0.21 +0.05 84.320 新西兰元/日圆 81.090 81.000 +0.11 -0.10 81.170 英镑/日圆 141.84 141.50 +0.24 -1.51 144.02 澳元/新西兰元 1.0403 1.0390 +0.13 +0.19 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 高琦/孙茉莉/徐文焰/王颖；审校 于春红/艾茂林/王洋/王丽鑫)