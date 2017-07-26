日本股市：日经指数早盘收高，但FED决议前谨慎情绪料抑制涨幅

路透东京7月26日 - 日本股市周三早盘上扬，美股的强劲涨势提振市场人气，同时卡特彼勒(Caterpillar)的良好业绩激发投资者对小松制作所和日立建机等公司的兴趣。

一些分析师提醒称，午后交易有可能浮现获利了结操作，因投资者在美国联邦储备理事会(美联储/FED)今天稍晚公布货币政策决定前仍保持谨慎。

日经指数早盘收高0.5%，报20,048.62点。

日本建筑设备制造类股吸引到活跃买需，小松制作所扬升2.8%，日立建机劲升3.4%，这归因于全球最大建筑和矿产设备制造商卡特彼勒(Caterpillar)发布了优于预期的业绩报告，并且该公司再度调高全年预估。

日本公司已经开启4-6月当季的财报公布，率先公布业绩的数家公司都交出良好表现，令投资者感到振奋。

全球最大的硅晶片制造商信越化学工业大涨3.4%至纪录高位，因公司预计本财年营业利润将增长12.3%。但投资者很快又对该股了结获利，令该股早盘收跌1.6%。

“现在只是第二会计季度，但该公司已经显现出将能够实现全年目标，这提振了一些相关板块的预期，并助长了市场整体人气。”大和证券的股市分析师Takuya Takahashi表示。其还指出，鉴于市场目前关注美联储利率决议，日股在下午的涨幅料将受限。

东证股价指数上涨0.25%，报1,621.12点。（完） (编译 王兴亚/高琦 审校 蔡美珍/孙茉莉)