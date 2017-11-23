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《全球汇市》美元整理跌势，此前因FED会议记录创下6月以来最大跌幅
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2017年11月23日 / 上午9点16分 / 更新于 1 天前

《全球汇市》美元整理跌势，此前因FED会议记录创下6月以来最大跌幅

2 分钟阅读

    * 谨慎的美联储会议记录打击美元下滑
    * 中国股市下滑打压风险偏好
    * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦11月23日 - 美元周四整理跌势。前一交易日曾录得五个月来最大跌幅，因为在美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布最新政策会议记录后，投资者下调了对于美国明年升息前景的预期。
    
    中国股市沪综指收挫逾2%创近一年最大跌幅。日圆         和瑞郎         等低收益率货币兑美元仍然获强劲支撑，因在假期因素影响下投资者不愿建立部位。
    
    “虽说美国12月升息悬念不大，但在打压美元走低的美联储最新会议记录公布后，市场开始担心对明年升息前景预期的下调，”法国兴业银行驻伦敦宏观策略师Kit Juckes称。

    不过，在未来升息时机主要由经济数据决定的情况下，会议记录也突显出部分美联储官员对于通胀前景的担忧。
    
    美元指数周四微跌0.1%至93.15，上日下跌0.8%，创下6月以来最大单日百分点跌幅。
    
    中国股市在亚洲交易时段大幅下跌，内地股指跌幅介于2-3%，这促使投资人愈发警惕并打击冒险意愿。            
    
    今天日本金融市场因公共假日休市，美国市场也将因感恩节假期休市，市场成交较往常清淡。

    “我认为现在很确定的是，随着我们进入2018年，美联储将关注(低)通胀，而非经济增
长，因此这依然是最重要的问题，”Oanda驻新加坡的亚太交易负责人Stephen Innes说。
    
    6月利率期货      隔夜上扬，暗示届时美国联邦基金利率将位于1.58%，说明美联储只
会再升息两次，次数低于市场预期。这也反映出美国利率前景的不确定性上升。
    
    欧元兑美元         小涨0.1%至1.1830美元，接近上周所及一个月高位1.1862。
    
                                           纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1842  1.1820  +0.19 +12.64  1.0513
    美元/日圆                   111.22  111.20  +0.02  -4.83  116.87
    欧元/日圆                   131.70  131.49  +0.16  +6.95  123.14
    美元/瑞郎                   0.9806  0.9817  -0.11  -3.65  1.0178
    英镑/美元                   1.3307  1.3324  -0.13  +7.87  1.2336
    美元/加元                   1.2689  1.2691  -0.02  -5.52  1.3430
    美元/离岸人民币             6.5841  6.5952  -0.17  -5.57  6.9726
    澳元/美元                   0.7611  0.7616  -0.07  +5.49  0.7215
    新西兰元/美元               0.6883  0.6881  +0.03  -0.84  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1615  1.1606  +0.08  +8.38  1.0717
    欧元/英镑                   0.8897  0.8870  +0.30  +4.45  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.8607  9.8557  +0.05  +2.93  9.5799
    美元/挪威克朗               8.1494  8.1515  -0.03  -5.65  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 刘秀红/李春喜/白云/蔡美珍/孙茉莉)

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