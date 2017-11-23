《全球汇市》美元整理跌势，此前因FED会议记录创下6月以来最大跌幅

* 谨慎的美联储会议记录打击美元下滑 * 中国股市下滑打压风险偏好 * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦11月23日 - 美元周四整理跌势。前一交易日曾录得五个月来最大跌幅，因为在美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布最新政策会议记录后，投资者下调了对于美国明年升息前景的预期。 中国股市沪综指收挫逾2%创近一年最大跌幅。日圆 和瑞郎 等低收益率货币兑美元仍然获强劲支撑，因在假期因素影响下投资者不愿建立部位。 “虽说美国12月升息悬念不大，但在打压美元走低的美联储最新会议记录公布后，市场开始担心对明年升息前景预期的下调，”法国兴业银行驻伦敦宏观策略师Kit Juckes称。 不过，在未来升息时机主要由经济数据决定的情况下，会议记录也突显出部分美联储官员对于通胀前景的担忧。 美元指数周四微跌0.1%至93.15，上日下跌0.8%，创下6月以来最大单日百分点跌幅。 中国股市在亚洲交易时段大幅下跌，内地股指跌幅介于2-3%，这促使投资人愈发警惕并打击冒险意愿。 今天日本金融市场因公共假日休市，美国市场也将因感恩节假期休市，市场成交较往常清淡。 “我认为现在很确定的是，随着我们进入2018年，美联储将关注(低)通胀，而非经济增 长，因此这依然是最重要的问题，”Oanda驻新加坡的亚太交易负责人Stephen Innes说。 6月利率期货 隔夜上扬，暗示届时美国联邦基金利率将位于1.58%，说明美联储只 会再升息两次，次数低于市场预期。这也反映出美国利率前景的不确定性上升。 欧元兑美元 小涨0.1%至1.1830美元，接近上周所及一个月高位1.1862。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1842 1.1820 +0.19 +12.64 1.0513 美元/日圆 111.22 111.20 +0.02 -4.83 116.87 欧元/日圆 131.70 131.49 +0.16 +6.95 123.14 美元/瑞郎 0.9806 0.9817 -0.11 -3.65 1.0178 英镑/美元 1.3307 1.3324 -0.13 +7.87 1.2336 美元/加元 1.2689 1.2691 -0.02 -5.52 1.3430 美元/离岸人民币 6.5841 6.5952 -0.17 -5.57 6.9726 澳元/美元 0.7611 0.7616 -0.07 +5.49 0.7215 新西兰元/美元 0.6883 0.6881 +0.03 -0.84 0.6941 欧元/瑞郎 1.1615 1.1606 +0.08 +8.38 1.0717 欧元/英镑 0.8897 0.8870 +0.30 +4.45 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.8607 9.8557 +0.05 +2.93 9.5799 美元/挪威克朗 8.1494 8.1515 -0.03 -5.65 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 刘秀红/李春喜/白云/蔡美珍/孙茉莉)