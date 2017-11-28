《全球汇市》美元陷于两个月低点上方，关注FED新主席任命听证会

* 美元/日圆持稳于周一触及的两个月低位上方 * 市场聚焦于FED主席提名人鲍威尔任命听证会及美国税改计划 * 英镑盘跌，稍早英国央行称银行业能够应对无序退欧 * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦11月28日 - 美元周二陷于两个月低点附近，交易员等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)新主席鲍威尔的任命听证会。 美元在欧洲盘初走势受限，兑日圆 、英镑 及加元微升，但兑欧元 小跌。 鲍威尔在为周二参议院提名确认听证会准备的讲话中，为美联储动用广泛的危机应对权力辩护。 听证时他将回答问题。据美联储周一公布的简要开场声明称，鲍威尔支持自2007-2009年金融危机以来明确美联储央行工作实践的核心主张--愿意采取积极举措以防止经济滑坡，在制定政策时坚持保留弹性并独立于政治影响之外。 “市场将鲍威尔视为(政策)连续性的象征，因此没有什么特别预期，但我认为存在一些事件风险，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy表示。 “他们可能会问鲍威尔很多假设性问题...如果他站在鹰派，可能会引发一定波动性。” 美元兑日圆 最新报111.30。美元周一触及两个月低点110.85日圆，因日本媒体称朝鲜可能正准备再度发射导弹的报导令投资者不安。 投资者担心美国减税实施时间可能被推迟，也继续令美元承压，即便美国总统特朗普再发推特称，税改计划正在推进中。近日中国股市重挫也给日圆带来扶助。 “中国打击诸多影子银行的行动长期而言是件好事，但短期明显会出现一些崩盘的情况 ，”Innes说道。 英镑 跌至1.3310美元，因交易员未理会英国央行的压力测试；英国央行称英国 各家银行将可应对无序退欧。欧元 几无变动，报1.1903美元，周一曾触及两个月最高 的1.1961美元。 新西兰元 表现突出，一度上涨0.45%，如盛宝的Hardy所称，该国近期大选引发的 “消极情绪”在持续缓解。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1898 1.1896 +0.02 +13.17 1.0513 美元/日圆 111.24 111.09 +0.14 -4.82 116.87 欧元/日圆 132.34 132.17 +0.13 +7.47 123.14 美元/瑞郎 0.9820 0.9814 +0.06 -3.52 1.0178 英镑/美元 1.3300 1.3316 -0.12 +7.81 1.2336 美元/加元 1.2791 1.2767 +0.19 -4.76 1.3430 美元/离岸人民币 6.5971 6.5970 +0.00 -5.39 6.9726 澳元/美元 0.7594 0.7601 -0.09 +5.25 0.7215 新西兰元/美元 0.6919 0.6910 +0.13 -0.32 0.6941 欧元/瑞郎 1.1683 1.1679 +0.03 +9.01 1.0717 欧元/英镑 0.8944 0.8932 +0.13 +5.00 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.9092 9.8756 +0.34 +3.44 9.5799 美元/挪威克朗 8.1925 8.1506 +0.51 -5.15 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 蔡美珍/李春喜/刘秀红/王琛；审校 刘秀红/白云/孙茉莉/张明钧)