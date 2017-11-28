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《全球汇市》美元陷于两个月低点上方，关注FED新主席任命听证会
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FED主席被提名人鲍威尔为放宽金融监管辩护 称将逐步加息
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2017年11月28日 / 上午9点41分 / 1 天前

《全球汇市》美元陷于两个月低点上方，关注FED新主席任命听证会

3 分钟阅读

    * 美元/日圆持稳于周一触及的两个月低位上方
    * 市场聚焦于FED主席提名人鲍威尔任命听证会及美国税改计划
    * 英镑盘跌，稍早英国央行称银行业能够应对无序退欧
    * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦11月28日 - 美元周二陷于两个月低点附近，交易员等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)新主席鲍威尔的任命听证会。
    
    美元在欧洲盘初走势受限，兑日圆      、英镑      及加元微升，但兑欧元         小跌。

    鲍威尔在为周二参议院提名确认听证会准备的讲话中，为美联储动用广泛的危机应对权力辩护。            
    
    听证时他将回答问题。据美联储周一公布的简要开场声明称，鲍威尔支持自2007-2009年金融危机以来明确美联储央行工作实践的核心主张--愿意采取积极举措以防止经济滑坡，在制定政策时坚持保留弹性并独立于政治影响之外。             
    
    “市场将鲍威尔视为(政策)连续性的象征，因此没有什么特别预期，但我认为存在一些事件风险，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy表示。

    “他们可能会问鲍威尔很多假设性问题...如果他站在鹰派，可能会引发一定波动性。”
    
    美元兑日圆      最新报111.30。美元周一触及两个月低点110.85日圆，因日本媒体称朝鲜可能正准备再度发射导弹的报导令投资者不安。
    
    投资者担心美国减税实施时间可能被推迟，也继续令美元承压，即便美国总统特朗普再发推特称，税改计划正在推进中。近日中国股市重挫也给日圆带来扶助。
    
    “中国打击诸多影子银行的行动长期而言是件好事，但短期明显会出现一些崩盘的情况
，”Innes说道。
    
    英镑        跌至1.3310美元，因交易员未理会英国央行的压力测试；英国央行称英国
各家银行将可应对无序退欧。欧元      几无变动，报1.1903美元，周一曾触及两个月最高
的1.1961美元。
    
    新西兰元      表现突出，一度上涨0.45%，如盛宝的Hardy所称，该国近期大选引发的
“消极情绪”在持续缓解。
    
                                         纽约   当日  今年来  2016年
                              最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1898  1.1896  +0.02 +13.17  1.0513
    美元/日圆                   111.24  111.09  +0.14  -4.82  116.87
    欧元/日圆                   132.34  132.17  +0.13  +7.47  123.14
    美元/瑞郎                   0.9820  0.9814  +0.06  -3.52  1.0178
    英镑/美元                   1.3300  1.3316  -0.12  +7.81  1.2336
    美元/加元                   1.2791  1.2767  +0.19  -4.76  1.3430
    美元/离岸人民币             6.5971  6.5970  +0.00  -5.39  6.9726
    澳元/美元                   0.7594  0.7601  -0.09  +5.25  0.7215
    新西兰元/美元               0.6919  0.6910  +0.13  -0.32  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1683  1.1679  +0.03  +9.01  1.0717
    欧元/英镑                   0.8944  0.8932  +0.13  +5.00  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.9092  9.8756  +0.34  +3.44  9.5799
    美元/挪威克朗               8.1925  8.1506  +0.51  -5.15  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 蔡美珍/李春喜/刘秀红/王琛；审校 刘秀红/白云/孙茉莉/张明钧)

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