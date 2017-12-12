中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价微跌，FED决议前料仍无方向

* 人民币早盘随中间价略跌

* 月中客盘购汇需求略有上升

* 人民币仍没有摆脱区间波动迹象

* 市场静待美联储议息会议

路透上海12月12日 - 人民币兑美元即期周二早盘随中间价略微下跌，市场整体波幅比较有限。交易员指出，月中客盘购汇需求略有上升，另外近期美元指数稳步小升，也可能影响市场预期，当然目前看人民币并没有摆脱区间横向波动的迹象。

他们并指出，市场对本周美联储加息预期基本消化，但明年美联储仍有望进一步收紧货币政策，这可能继续支持美元反弹。预计到达某个临界点，人民币汇率会重新波动起来，但在此之前，机构似乎更愿意做大成交量。 “看看美联储加息之后会不会有变化吧，估计大家任务都完成差不多，不少交易员都休假去了，”一中资行交易员称。

北京时间11:51，人民币兑美元即期报6.6227元，上日收报6.6173元，夜盘终报6.6185元。今日人民币兑美元中间价报6.6162元，上日为6.6152元。人民币兑美元即期询价模式的成交额为135.63亿美元，上日半日为117.66亿美元。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周二在两周高点附近持稳，交易员等待从本周美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议中寻找新的交投线索。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.7775元, 上日尾盘为6.775元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6243元, 与在岸即期价差为16点，上一交易日尾盘报6.6219元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6213，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7928、5.8352和8.8322。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)