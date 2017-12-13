中国汇市：无视美指反弹人民币早盘小幅回升，且待FED议息决议落地

* 人民币早盘低开后略微反弹

* 中间价跌至三周新低

* 市场结售汇相对均衡，对美指升势无感

* 人民币仍没有摆脱区间波动

* 且看美联储议息会议会否造成影响

路透上海12月13日 - 人民币兑美元即期周三早盘低开后小幅反弹，中间价则跌近90点至三周新低。交易员指出，美元指数延续反弹走势，但也仅对人民币中间价发挥作用，而由于市场结售汇相对均衡，对美指变动反应较为平静，且看美联储议息会议会否对市场造成影响。

他们并指出，由于即期市场走势平衡，且无明显升贬值预期，掉期市场也逐渐恢复供求关系主导的走势，长端买需相对较多推高了美元/人民币一年期掉期点至近四个月高点；由于撮合交易暂时未计入年度考核，加上近期市场波动有限，部分机构仍有做量的需求。 “现在市场结售汇比较均衡，所以对美指变化反应并不明显，这和前两年还是有比较大的区别，”一中资行交易员称。

北京时间11:41，人民币兑美元即期报6.6187元，上日收报6.6212元，夜盘终报6.6215元。今日人民币兑美元中间价报6.6251元，上日为6.6162元。人民币兑美元即期询价模式的成交额为127.6亿美元，上日半日为135.63亿美元。

全球汇市方面，周三美元兑一篮子货币接近四周高点，因美国强劲的批发价格数据使得美联储本周料将一如预期地升息，并在2018年进一步上调利率。外界几乎一致认为美联储(FED)周三结束两日政策会议时，会将利率目标上调0.25个百分点。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.781元, 上日尾盘为6.7845元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6226元, 与在岸即期价差为39点，上一交易日尾盘报6.6268元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6197，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7775、5.8343和8.8195。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)