新闻稿：中国公开市场利率上调反映市场供求，也是对FED加息反应--央行

路透上海12月14日 - 中国央行周四开展的逆回购和中期借贷便利(MLF)操作利率小幅上行5个基点(bp)，《金融时报》记者就此采访了人民银行公开市场业务操作室负责人。以下为全文：

该负责人表示，公开市场操作利率是通过央行招标、交易对手投标产生的，本身就是市场化的利率。岁末年初银行体系流动性需求较强，公开市场操作投标倍数较高，利率随行就市上行是反映市场供求的结果，同时也是市场对美联储刚刚加息的正常反应。

此次央行逆回购、MLF利率上行幅度小于市场预期，但客观上仍有利于市场主体形成合理的利率预期，避免金融机构过度加杠杆和扩张广义信贷，对控制宏观杠杆率也可起到一定的作用。

实际上，无论是美联储的公开市场操作，还是人民银行过去长达二十年的公开市场操作，大部分时间中标利率都是动态变化的。若公开市场操作利率不能体现市场供求有上有下，会造成市场套利和定价扭曲。

目前货币市场利率显著高于公开市场操作利率，此次公开市场操作利率小幅上行可适度收窄二者之间的利差，有助于修复市场扭曲，理顺货币政策传导机制。

该负责人还表示，考虑到岁末年初银行体系流动性需求增强，人民银行将灵活开展公开市场操作，保障银行体系合理的季节性流动性需求。

10月底以来人民银行已通过28天期、2个月期逆回购提供了8,700亿元跨年资金，随着年末临近将合理搭配7天期、14天期逆回购等品种继续提供跨年资金。

同时，在12月6日续作1,880亿元MLF基础上，12月14日再开展2,880亿元1年期MLF操作，对冲月内到期后加量投放1,010亿元流动性，显著高于11月份80亿元的增量。

此外，预计12月份财政因素将净供给流动性超过1万亿元，明年初普惠金融降准措施落地将释放长期流动性3,000亿元左右。

对于2018年春节前主要商业银行因现金大量投放而产生的流动性需求，人民银行也已作了安排。总的来看，银行体系跨年、跨春节流动性供应是有保障的。(完)

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