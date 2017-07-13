《全球汇市》FED主席叶伦讲话后美元承压，加拿大央行升息提振加元

* 美元受到压制，美联储主席叶伦讲话不如预期鹰派 * 加元守在13个月高位附近，此前加拿大央行升息 * 加拿大央行将加入许多趋于鹰派的央行之列 路透东京7月13日 - 美元兑一篮子其他主要货币周四早盘受到压制，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的讲话不像许多人预期地那样鹰派；与此同时，加元持稳在13个月高位附近，因加拿大央行自2010年以来首度升息。 美联储主席叶伦周三表示，美国经济稳健程度足可以让美联储加息并开始缩减庞大的资产负债表，不过低通胀和中性利率偏低可能让美联储的转圜余地缩小。 美元下滑，因叶伦讲话打压美债收益率大幅下跌。 美元指数 持平报95.758，上日低见95.511，为12天来低位。 美元兑日圆 涨0.2%报113.440；隔夜跌约0.7%，脱离本周稍早在114.495附近创下的四个月高点，因预期美国和日本货币政策迥异。 “我们可能看到美元兑日圆开始向下调整。美元两次尝试升穿114.500均未果，该点位有大量卖单，”IG Securities驻东京资深外汇分析师Junichi Ishikawa表示。 “而且，随着看来信心满满的加拿大央行加息，加上包括英国央行和欧洲央行在内的数家央行准备转变货币政策，美元涨势受到挑战。” 加拿大央行周三近七年来首次升息，称经济显然不再需要之前那么大规模的刺激了。 原油价格上涨也提振了加元。加元兑美元 报1.2750加元，隔夜曾上涨逾1%至2016年6月以来最高水准1.2681。 澳元等其他大宗商品相关货币也处于优势地位。澳元兑美元维持在隔夜触及的八日高点0.7685附近。澳元本周以来已上涨约1%。 欧元兑美元 几无变动报1.1419美元，周三曾触及14个月高点1.1489。欧元本月稳步上涨，因市场预计欧洲央行将尽早开始逆转非常宽松的货币政策。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1423 1.1410 +0.11 +8.66 1.0513 美元/日圆 113.33 113.13 +0.18 -3.03 116.87 欧元/日圆 129.46 129.11 +0.27 +5.13 123.14 美元/瑞郎 0.9645 0.9651 -0.06 -5.24 1.0178 英镑/美元 1.2899 1.2882 +0.13 +4.56 1.2336 美元/加元 1.2746 1.2747 -0.01 -5.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.7828 6.7860 -0.05 -2.72 6.9726 澳元/美元 0.7687 0.7675 +0.16 +6.54 0.7215 新西兰元/美元 0.7262 0.7258 +0.06 +4.62 0.6941 澳元/日圆 87.120 86.840 +0.32 +3.32 84.320 新西兰元/日圆 82.310 82.140 +0.21 +1.40 81.170 英镑/日圆 146.23 145.77 +0.32 +1.53 144.02 澳元/新西兰元 1.0583 1.0572 +0.10 +1.93 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 许娜/李爽/汪红英；审校 陈宗琦/戴素萍/白云)