中国汇市：人民币早盘创逾三周低点后收窄跌幅，FED加息预期提振美元指数

* 人民币早盘自逾三周低点附近小幅缩减跌幅

* 中间价创近三周新低

* 美联储宣布缩表并暗示加息，提振美指

* 人民币6.6元附近结汇意愿较高

* 后续仍需关注美元走向和客盘动向

路透上海9月21日 - 人民币兑美元即期周四大幅低开后跌幅有所收窄，盘中一度短暂跌破6.6元关口至逾三周低点，中间价亦创近三周新低；交易员表示，隔夜美联储议息会议宣布10月起启动缩表，并暗示12月仍可能加息，消息提振美元指数，人民币顺势回落。

他们并指出，人民币下探6.6元后结汇需求涌出，加上部分隔夜美元多头头寸离场，缓和人民币跌势；后续人民币走向仍有赖于美指和客盘的动向，而监管层在意的是市场是否过度反应，并非升贬本身。

“(美元兑人民币)6.6附近还是有压力的，但现在的价格比上日还是高了不少，也体现了对隔夜美元的反应，”一外资行交易员称，“但流动性较差老问题还是存在，一有动静大家都抢跑，波动比较大。”

北京时间11:43，人民币兑美元即期报6.5898元，盘初汇价短暂触及6.6066元的逾三周低点，上日收报6.5742元，夜盘终报6.5735元。今日人民币兑美元中间价报6.5867元，创9月1日来新低，上日为6.567元。人民币兑美元即期成交额为113.9亿美元，上日半日为105.2亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆周四升至两个月高位，兑欧元也扩大升势，此前美联储(FED)表态偏鹰派，强化了12月升息预期。

美联储还表示，将于10月开始缩减约4.2万亿美元的公债和抵押贷款支持证券(MBS)组合，最初将每月到期证券再投资规模减少至多100亿美元。根据CME的FedWatch Tool，利率期货交易员目前预测美联储12月升息的机率约为70%，高于美联储会议前的逾50%。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.742元, 上日尾盘为6.7315元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.588元，与在岸即期价差倒挂18点，盘中亦跌破6.6元创三周低点，上一交易日尾盘报6.5844元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5888，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8307、5.8607和8.8917。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)