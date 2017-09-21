全球金市：金价触及逾三周低点，受美元走高和FED升息预期升温打压

路透9月21日 - 金价周四落至逾三周最低，因美元走高，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月升息的预期升温，抑制了市场对黄金的偏好。

0634 GMT，现货金跌0.2%，报每盎司1,298.06美元，稍早曾触及8月底以来的最低1,294.41美元。

美国12月期金下跌近1.2%，报每盎司1,301.20美元。

“美联储的声明意外的乐观，坚持对2017年和2018年的升息看法，这让交易员感到意外。”OANDA的资深分析师Jeffrey Halley表示。

利率升高倾向于提振美元和推高公债收益率，从而令以美元计价的黄金承压。

此外，日本央行周四维持货币政策不变，并保持对经济的乐观看法，暗示该央行相信无需额外刺激，经济稳步复苏将逐渐带动通胀加速升向2%的目标。

“从更广阔的背景来看，我仍然认为金价走势是修正性的。金价应会在1,280-1,296美元区间筑底。全球不确定性和多元化将继续给当前的金价提供支撑。”Halley说道。

其它贵金属方面，现货银跌0.5%至每盎司17.04美元，上日曾触及8月25日以来的最低位。

现货铂金下滑0.3%至938.49美元，周三曾跌至7月末以来的最低位。现货钯金升0.2%至911.50美元，脱离上日触及的五周低点。（完） (编译 王琛/高琦 审校 张明钧/杜明霞)