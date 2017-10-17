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《全球汇市》美元走坚，市场臆测立场更鹰派的人士或成为下任FED主席
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2017年10月17日 / 早上8点18分 / 4 天内

《全球汇市》美元走坚，市场臆测立场更鹰派的人士或成为下任FED主席

3 分钟阅读

    * 美元反弹，美国公债收益率触及九年高位
    * 美债收益率上扬，此前报导称特朗普青睐偏鹰派的美联储主席人选
    * 英镑持稳，交易员关注CPI数据和卡尼证词陈述
    * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦10月17日 - 美元指数周二升至一周高位，受益于美国公债收益率(殖利率)上升。此前有报导称，美国总统特朗普青睐一位在政策上偏鹰派的美联储主席人选。
    
    美国公债收益率周一上涨，此前报道称，美国总统特朗普青睐斯坦福大学教授泰勒(John Taylor)出任下一任美联储主席，且美联储主席叶伦周末称美国经济维持强势。            

    泰勒主张以一套法则制定货币政策，外界认为他比叶伦更为鹰派，因此可能加快升息步伐，美元因而受到提振。
    
    三菱日联金融集团(MUFG)外汇分析师Lee Hardman指出，如果泰勒出线接任，美元一开始跳涨3-5%，也不会令人惊讶。
    
    “美联储制定政策转向更以规则为基础的策略，这个可能性将被视为没那么利好金融市场，也让未来几年美联储大幅升息的机率大于目前市场消化的程度，”他称。
    
    美元指数      受泰勒的相关报导推升，周二盘中一度上涨0.25%，至93.527，为10月10日以来最高。

    消息人士说，特朗普的美联储主席人选还包括美联储理事鲍威尔、白宫国家经济委员会主任柯恩、任期将于2月届满的现任主席叶伦以及前美联储理事瓦尔许，但投资者称瓦尔许当选的可能性已下降。
    
    据一位消息人士称，美国总统特朗普将于周四会见美联储主席叶伦，这是他物色新任美联储主席候选人的步骤之一。            
    
    受美元走强打击，欧元      下跌0.3%至一周低点1.1755，自上月触及两年半高点以来已下跌近3%。
    
    “市场目前认为欧洲央行将不及上月预计的那样强硬，这推动德债收益率下跌，反过来利好美元兑欧元，”IG Securities驻东京的资深外汇策略师Junichi Ishikawa说。

    美元兑日圆      持平于112.16，周一稍晚涨0.3%摆脱三周低点111.650。
    
    澳元兑美元        下滑0.1%至0.7858，上周在中国优异经济数据激励下创两周高位的涨势失去动能。
    
    英镑兑美元        持稳于1.3261，市场等待英国通胀数据以及英国央行总裁卡尼的证词陈述，以找寻指引。
 
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1773  1.1795  -0.19 +11.99  1.0513
    美元/日圆                   112.12  112.18  -0.05  -4.06  116.87
    欧元/日圆                   132.01  132.32  -0.23  +7.20  123.14
    美元/瑞郎                   0.9766  0.9753  +0.13  -4.05  1.0178
    英镑/美元                   1.3275  1.3248  +0.20  +7.61  1.2336
    美元/加元                   1.2531  1.2516  +0.12  -6.69  1.3430
    美元/离岸人民币                6.6109  6.5824  +0.43  -5.19  6.9726
    澳元/美元                   0.7857  0.7850  +0.09  +8.90  0.7215
    新西兰元/美元               0.7179  0.7170  +0.13  +3.43  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1499  1.1505  -0.05  +7.30  1.0717
    欧元/英镑                   0.8865  0.8901  -0.40  +4.07  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.5690  9.5593  +0.10  -0.11  9.5799
    美元/挪威克朗               7.9201  7.8964  +0.30  -8.30  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 王洋/蔡美珍/汪红英/艾茂林; 审校 高琦/于春红/张明钧)

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