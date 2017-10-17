《全球汇市》美元走坚，市场臆测立场更鹰派的人士或成为下任FED主席

* 美元反弹，美国公债收益率触及九年高位 * 美债收益率上扬，此前报导称特朗普青睐偏鹰派的美联储主席人选 * 英镑持稳，交易员关注CPI数据和卡尼证词陈述 * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦10月17日 - 美元指数周二升至一周高位，受益于美国公债收益率(殖利率)上升。此前有报导称，美国总统特朗普青睐一位在政策上偏鹰派的美联储主席人选。 美国公债收益率周一上涨，此前报道称，美国总统特朗普青睐斯坦福大学教授泰勒(John Taylor)出任下一任美联储主席，且美联储主席叶伦周末称美国经济维持强势。 泰勒主张以一套法则制定货币政策，外界认为他比叶伦更为鹰派，因此可能加快升息步伐，美元因而受到提振。 三菱日联金融集团(MUFG)外汇分析师Lee Hardman指出，如果泰勒出线接任，美元一开始跳涨3-5%，也不会令人惊讶。 “美联储制定政策转向更以规则为基础的策略，这个可能性将被视为没那么利好金融市场，也让未来几年美联储大幅升息的机率大于目前市场消化的程度，”他称。 美元指数 受泰勒的相关报导推升，周二盘中一度上涨0.25%，至93.527，为10月10日以来最高。 消息人士说，特朗普的美联储主席人选还包括美联储理事鲍威尔、白宫国家经济委员会主任柯恩、任期将于2月届满的现任主席叶伦以及前美联储理事瓦尔许，但投资者称瓦尔许当选的可能性已下降。 据一位消息人士称，美国总统特朗普将于周四会见美联储主席叶伦，这是他物色新任美联储主席候选人的步骤之一。 受美元走强打击，欧元 下跌0.3%至一周低点1.1755，自上月触及两年半高点以来已下跌近3%。 “市场目前认为欧洲央行将不及上月预计的那样强硬，这推动德债收益率下跌，反过来利好美元兑欧元，”IG Securities驻东京的资深外汇策略师Junichi Ishikawa说。 美元兑日圆 持平于112.16，周一稍晚涨0.3%摆脱三周低点111.650。 澳元兑美元 下滑0.1%至0.7858，上周在中国优异经济数据激励下创两周高位的涨势失去动能。 英镑兑美元 持稳于1.3261，市场等待英国通胀数据以及英国央行总裁卡尼的证词陈述，以找寻指引。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1773 1.1795 -0.19 +11.99 1.0513 美元/日圆 112.12 112.18 -0.05 -4.06 116.87 欧元/日圆 132.01 132.32 -0.23 +7.20 123.14 美元/瑞郎 0.9766 0.9753 +0.13 -4.05 1.0178 英镑/美元 1.3275 1.3248 +0.20 +7.61 1.2336 美元/加元 1.2531 1.2516 +0.12 -6.69 1.3430 美元/离岸人民币 6.6109 6.5824 +0.43 -5.19 6.9726 澳元/美元 0.7857 0.7850 +0.09 +8.90 0.7215 新西兰元/美元 0.7179 0.7170 +0.13 +3.43 0.6941 欧元/瑞郎 1.1499 1.1505 -0.05 +7.30 1.0717 欧元/英镑 0.8865 0.8901 -0.40 +4.07 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5690 9.5593 +0.10 -0.11 9.5799 美元/挪威克朗 7.9201 7.8964 +0.30 -8.30 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王洋/蔡美珍/汪红英/艾茂林; 审校 高琦/于春红/张明钧)