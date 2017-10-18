《全球汇市》美元持坚，市场猜测立场更鹰派人士或成为下任FED主席

* 泰勒作为美联储主席人选的消息帮助支撑美元 * 日本选举前的谨慎情绪扶助日圆 路透东京10月18日 - 美元兑其他主要货币周三上升，投资者猜测美国总统特朗普将选择一个比现任美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦更鹰派的人选来接任。 美元指数 报93.475，延续从周五所及的两周半低点92.749反弹的走势，周二高见93.729。 美联储料在12月进行今年第三次升息，市场现关注谁将在明年2月接替叶伦领导美联储。 知情消息人士周二透露，美国总统特朗普可能在11月初出访亚洲之前公布下任美联储主席的人选，目前入围的候选人共有五人。 “谁将成为下任美联储主席是市场现在最重点关注的问题，”大和证券资深策略师Yukio Ishizuki称。 “但无论选中谁，美联储都将继续政策正常化，美国利率明年将上调，”他称。 在史丹佛大学(斯坦福大学)教授泰勒(John Taylor)成为美联储主席的主要候选人后，美元在本周得到额外的提振。 泰勒主张根据规则来制订货币政策，根据他的公式，即“泰勒规则”，联邦基金利率应该远高于目前1.0-1.25%的目标区间。 因此，投资者押注他可能会加速升息脚步。 由于美元全面上涨，欧元兑美元 跌至1.1770美元，在周三亚洲盘初几无变动，但本周迄今下跌0.5%。 然美元兑日圆进展较少，因投资人在日本周日大选前不愿大举建仓。 尽管日相安倍晋三所领导的执政党可望维持多数席次，但近期英国等地选举结果令人大失所望的记忆犹存，使得投资人心存戒慎。 美元/日圆 变动不大，报在112.22日圆。 英镑/美元 报1.3193；周二下跌0.5%，此前英国央行决策官员谈话被市场解读为偏鸽派。 英国央行两名新任利率决策官员周二表示，他们并不准备在11月投票赞成升息，引发投资人质疑该行将在何时进行备受预期的十多年来首度升息。 周二稍早数据显示，英国9月通胀率触及3%，创五年半高位，且高于2%的英国央行目标。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1772 1.1766 +0.05 +11.98 1.0513 美元/日圆 112.19 112.19 +0.00 -4.00 116.87 欧元/日圆 132.08 132.00 +0.06 +7.26 123.14 美元/瑞郎 0.9777 0.9782 -0.05 -3.94 1.0178 英镑/美元 1.3194 1.3189 +0.04 +6.96 1.2336 美元/加元 1.2498 1.2518 -0.16 -6.94 1.3430 美元/离岸人民币 6.6067 6.6058 +0.01 -5.25 6.9726 澳元/美元 0.7844 0.7843 +0.01 +8.72 0.7215 新西兰元/美元 0.7167 0.7169 -0.03 +3.26 0.6941 澳元/日圆 88.010 88.000 +0.01 +4.38 84.320 新西兰元/日圆 80.420 80.450 -0.04 -0.92 81.170 英镑/日圆 148.03 147.96 +0.05 +2.78 144.02 澳元/新西兰元 1.0941 1.0940 +0.01 +5.37 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 杜明霞/王丽鑫/戴素萍/龚芳; 审校 王兴亚/许娜/张荻/张若琪)