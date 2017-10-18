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《全球汇市》美元持坚，市场猜测立场更鹰派人士或成为下任FED主席
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#亚洲
2017年10月18日 / 凌晨12点54分 / 4 天内

《全球汇市》美元持坚，市场猜测立场更鹰派人士或成为下任FED主席

3 分钟阅读

    * 泰勒作为美联储主席人选的消息帮助支撑美元
    * 日本选举前的谨慎情绪扶助日圆

    路透东京10月18日 - 美元兑其他主要货币周三上升，投资者猜测美国总统特朗普将选择一个比现任美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦更鹰派的人选来接任。
    
    美元指数      报93.475，延续从周五所及的两周半低点92.749反弹的走势，周二高见93.729。

    美联储料在12月进行今年第三次升息，市场现关注谁将在明年2月接替叶伦领导美联储。
    
    知情消息人士周二透露，美国总统特朗普可能在11月初出访亚洲之前公布下任美联储主席的人选，目前入围的候选人共有五人。            
    
    “谁将成为下任美联储主席是市场现在最重点关注的问题，”大和证券资深策略师Yukio Ishizuki称。
    
    “但无论选中谁，美联储都将继续政策正常化，美国利率明年将上调，”他称。

    在史丹佛大学(斯坦福大学)教授泰勒(John Taylor)成为美联储主席的主要候选人后，美元在本周得到额外的提振。
    
    泰勒主张根据规则来制订货币政策，根据他的公式，即“泰勒规则”，联邦基金利率应该远高于目前1.0-1.25%的目标区间。

    因此，投资者押注他可能会加速升息脚步。
    
    由于美元全面上涨，欧元兑美元      跌至1.1770美元，在周三亚洲盘初几无变动，但本周迄今下跌0.5%。
    
    然美元兑日圆进展较少，因投资人在日本周日大选前不愿大举建仓。

    尽管日相安倍晋三所领导的执政党可望维持多数席次，但近期英国等地选举结果令人大失所望的记忆犹存，使得投资人心存戒慎。
    
    美元/日圆      变动不大，报在112.22日圆。
    
    英镑/美元        报1.3193；周二下跌0.5%，此前英国央行决策官员谈话被市场解读为偏鸽派。
    
  　英国央行两名新任利率决策官员周二表示，他们并不准备在11月投票赞成升息，引发投资人质疑该行将在何时进行备受预期的十多年来首度升息。            
    
   　周二稍早数据显示，英国9月通胀率触及3%，创五年半高位，且高于2%的英国央行目标。            

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元                   1.1772  1.1766  +0.05 +11.98  1.0513
    美元/日圆                   112.19  112.19  +0.00  -4.00  116.87
    欧元/日圆                   132.08  132.00  +0.06  +7.26  123.14
    美元/瑞郎                   0.9777  0.9782  -0.05  -3.94  1.0178
    英镑/美元                   1.3194  1.3189  +0.04  +6.96  1.2336
    美元/加元                   1.2498  1.2518  -0.16  -6.94  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6067  6.6058  +0.01  -5.25  6.9726
    澳元/美元                   0.7844  0.7843  +0.01  +8.72  0.7215
    新西兰元/美元               0.7167  0.7169  -0.03  +3.26  0.6941
    澳元/日圆                   88.010  88.000  +0.01  +4.38  84.320
    新西兰元/日圆               80.420  80.450  -0.04  -0.92  81.170
    英镑/日圆                   148.03  147.96  +0.05  +2.78  144.02
    澳元/新西兰元               1.0941  1.0940  +0.01  +5.37  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 杜明霞/王丽鑫/戴素萍/龚芳; 审校 王兴亚/许娜/张荻/张若琪)

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