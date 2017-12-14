中国汇市：人民币早盘上涨，FED加息后公开市场利率小升有利汇率稳定

* 中间价大涨近220点至半个月新高

* 市场价高开给购汇需求提供入场机会

* 市场充分预期美联储加息，料总体影响有限

* 公开市场利率跟进小涨体现呵护市场态度

路透上海12月14日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开近150点后回吐部分涨幅，中间价则大涨近220点至半个月新高。交易员指出，美元指数调整和中间价上行对实需客盘购汇而言，反而是好事，早盘逢低购汇需求顺势入场限制了汇价反弹空间，料短期仍无明显方向。

他们并表示，由于市场对本次美联储加息预期已经充分预期，美指在美联储决议落地后反而出现较大跌势，但美联储仍处于加息周期，预计美指亦缺乏趋势性跌势；而中国央行小幅上调公开市场利率也体现了呵护市场的态度，本次加息总体影响较为有限。

“市场（对美联储加息）早有预期，而且价格是在比较合理均衡的位置，有购汇需求的肯定不会捂着的。”一中资行交易员称。

北京时间11:26，人民币兑美元即期报6.6094元，上日收报6.6203元，夜盘终报6.6195元。今日人民币兑美元中间价报6.6033元，上日为6.6251元。人民币兑美元即期询价模式的成交额为179.4亿美元，上日半日为125.3亿美元。

招商银行资管部高级分析师刘东亮认为，人民币汇率短线波动可能会受到一定压力，但在中国经济L型探底逐步完成，且中美保持合理利差的背景下，预计人民币汇率仍将以宽幅震荡为主，不会出现趋势性的贬值或升值走势。

而中信证券债券研究团队最新观点称，“此次央行跟随美联储加息有助于稳定中美长短端利差，保持人民币汇率水平相对稳定，...央行此次跟随上调政策理论也是向海外投资者传达警示信号，不要恶意做空人民币。”

全球汇市方面，美联储(FED)周三一如预期升息25个基点，但维持未来几年的利率预估不变，尽管决策者预计短期内美国经济将加速增长，市场并预计在长期利率水平达到2.8%之前，明、后两年每年升息三次。

美国最新加息消息落地后，中国央行周四公告，今日进行的七天和28天期逆回购操作，中标利率均上调5个基点(bp)至2.50%和2.80%。另外，同时进行的2,880亿元人民币一年期MLF操作，利率也上调5bp至3.25%。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.763元, 上日尾盘为6.767元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6077元, 与在岸即期价差倒挂17点，上一交易日尾盘报6.6148元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6106，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8219、5.8674和8.878。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 林高丽)