中国汇市：春节后首日人民币早盘缩量小跌，FED持续升息预期影响多头人气

* 人民币早盘小跌，而中间价续跌逾百点

* 春节后首日市场交投清淡

* 美联储加息预期或继续提振美指多头人气

* 短期人民币小幅承压

路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周四早盘小跌，而中间价续跌逾100点，创1月25日以来新低。交易员指出，春节后首个交易日，部分企业客户和银行交易员尚未结束休假，市场交投较为清淡，关注美指连续上行后会否突破90.57的两周高点。

他们并表示，美联储持续加息预期升温，这可能推升美债收益率并提振美指多头人气，短期人民币小幅承压；另外，市场预期人民币继续大幅波动概率下降，中短期美元/人民币期权隐含波动率均较两周前的高点明显回落。

“估计这两天就这样了，好多人都没回来呢，客户很多也没上班，”一外资行交易员称。

北京时间11:51，人民币兑美元即期报6.3495元，上日收报6.3441元，夜盘终报6.345元。今日人民币兑美元中间价报6.353元，上日为6.3428元。人民币兑美元即期询价模式的成交额为33.71亿美元，上日半日为43.52亿美元。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周四在一周高位附近交投；之前美元上涨，因美联储(FED)公布1月政策会议纪录显示，决策者在该次会议上对有必要继续升息的信心增强。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.474元, 上日尾盘为6.4745元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.3415元, 与在岸即期价差倒挂80点，上一交易日尾盘报6.3398元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3499，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7991、5.9145和8.8355。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)