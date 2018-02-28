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February 28, 2018 / 2:18 AM / a day ago

《全球汇市》美元高位盘旋续受FED升息预期强化的支撑；日圆小涨

3 分钟阅读

    * 美元指数在周二所及三周高点附近持稳
    * 欧元触及2月9日以来最低
    * 美联储主席鲍威尔国会首秀，证词基调鹰派
    * 日圆小升，此前日本央行缩减超长债购债

    路透新加坡2月28日 - 美元兑一篮子货币周三处于三周高点附近，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔之前对经济发表了乐观看法，这增强了对美联储今年将进一步升息的预期。

    鲍威尔在美国众议院金融服务委员会作证，承认近来经济走强，这番言论促使投资者对2018年将升息四次的预期升温。            

    美联储12月提供的最新经济预估预示今年可能升息三次。
    
    美元指数      持稳于90.372，之前在周二触及90.50附近的将近三周高位。
    
    “个人来讲，我好奇他(鲍威尔)的评论对经济是否都那么乐观，但市场似乎是这样解读的，”三井住友银行资深全球市场分析师Satoshi Okagawa称。
    
    鲍威尔称，美国经济前几年遭遇的逆风已部分转变为“东风”，”鲍威尔说，他指的是近期的财政政策调整和全球经济复苏。            

    美联储料将在3月举行的下次政策会议上进行2018年的首次升息，届时还将公布最新经济预测，鲍威尔也将举行他上任后的首场记者会。
    
    美元兑日圆      跌0.2%至107.14日圆。日本央行周三在例行购债操作中，削减了超长公债的购买规模。
    
    日本央行官员曾表示，购债操作方面的任何调整都是微调，并非意味着对未来政策的暗示。
    
    但汇市对日本央行购债操作的调整一直都很敏感。日本央行在1月削减长期公债购买规模，曾引发市场揣测该央行在向最终退出大规模刺激迈进。

    分析师们表示，在3月日本财年底之前，日本市场人士出脱美元的可能性，或令美元兑日圆走势在未来几周遭遇逆风。
    
    “一旦过了3月中旬，出口商及资金汇回的风潮消退，美元兑日圆可能就会逐渐展现强势，”Okagawa指出。
    
    欧元      持稳于1.2230美元，此前曾短暂跌至2月9日以来低位1.2221美元。自从在2月16日攀抵三年高位1.2556美元后，欧元即失去动能。
    
    分析师们表示，随着意大利周日大选投票，加上德国主要政党关于结盟协议所做的决定，可望确保梅克尔第四任总理的任期            ，欧元汇价有可能上下震荡。
                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元                   1.2226  1.2231  -0.04  +1.92  1.1996
    美元/日圆                   107.11  107.31  -0.19  -4.93  112.67
    欧元/日圆                   130.97  131.29  -0.24  -3.11  135.18
    美元/瑞郎                   0.9394  0.9388  +0.06  -3.58  0.9743
    英镑/美元                   1.3903  1.3907  -0.03  +2.89  1.3512
    美元/加元                   1.2771  1.2774  -0.02  +1.54  1.2577
    美元/离岸人民币             6.3299  6.3252  +0.07  -2.80  6.5125
    澳元/美元                   0.7790  0.7789  +0.01  -0.14  0.7801
    新西兰元/美元               0.7231  0.7234  -0.04  +2.05  0.7086
    澳元/日圆                   83.460  83.600  -0.17  -5.04  87.890
    新西兰元/日圆               77.490  77.640  -0.19  -2.94  79.840
    英镑/日圆                   148.95  149.24  -0.19  -2.08  152.11
    澳元/新西兰元               1.0770  1.0765  +0.05  -2.15  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 汪红英/郑茵/侯雪苹/龚芳审校 戴素萍/李婷仪/李爽/张若琪)
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