《全球汇市》美元高位盘旋续受FED升息预期强化的支撑；日圆小涨

* 美元指数在周二所及三周高点附近持稳 * 欧元触及2月9日以来最低 * 美联储主席鲍威尔国会首秀，证词基调鹰派 * 日圆小升，此前日本央行缩减超长债购债 路透新加坡2月28日 - 美元兑一篮子货币周三处于三周高点附近，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔之前对经济发表了乐观看法，这增强了对美联储今年将进一步升息的预期。 鲍威尔在美国众议院金融服务委员会作证，承认近来经济走强，这番言论促使投资者对2018年将升息四次的预期升温。 美联储12月提供的最新经济预估预示今年可能升息三次。 美元指数 持稳于90.372，之前在周二触及90.50附近的将近三周高位。 “个人来讲，我好奇他(鲍威尔)的评论对经济是否都那么乐观，但市场似乎是这样解读的，”三井住友银行资深全球市场分析师Satoshi Okagawa称。 鲍威尔称，美国经济前几年遭遇的逆风已部分转变为“东风”，”鲍威尔说，他指的是近期的财政政策调整和全球经济复苏。 美联储料将在3月举行的下次政策会议上进行2018年的首次升息，届时还将公布最新经济预测，鲍威尔也将举行他上任后的首场记者会。 美元兑日圆 跌0.2%至107.14日圆。日本央行周三在例行购债操作中，削减了超长公债的购买规模。 日本央行官员曾表示，购债操作方面的任何调整都是微调，并非意味着对未来政策的暗示。 但汇市对日本央行购债操作的调整一直都很敏感。日本央行在1月削减长期公债购买规模，曾引发市场揣测该央行在向最终退出大规模刺激迈进。 分析师们表示，在3月日本财年底之前，日本市场人士出脱美元的可能性，或令美元兑日圆走势在未来几周遭遇逆风。 “一旦过了3月中旬，出口商及资金汇回的风潮消退，美元兑日圆可能就会逐渐展现强势，”Okagawa指出。 欧元 持稳于1.2230美元，此前曾短暂跌至2月9日以来低位1.2221美元。自从在2月16日攀抵三年高位1.2556美元后，欧元即失去动能。 分析师们表示，随着意大利周日大选投票，加上德国主要政党关于结盟协议所做的决定，可望确保梅克尔第四任总理的任期 ，欧元汇价有可能上下震荡。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2226 1.2231 -0.04 +1.92 1.1996 美元/日圆 107.11 107.31 -0.19 -4.93 112.67 欧元/日圆 130.97 131.29 -0.24 -3.11 135.18 美元/瑞郎 0.9394 0.9388 +0.06 -3.58 0.9743 英镑/美元 1.3903 1.3907 -0.03 +2.89 1.3512 美元/加元 1.2771 1.2774 -0.02 +1.54 1.2577 美元/离岸人民币 6.3299 6.3252 +0.07 -2.80 6.5125 澳元/美元 0.7790 0.7789 +0.01 -0.14 0.7801 新西兰元/美元 0.7231 0.7234 -0.04 +2.05 0.7086 澳元/日圆 83.460 83.600 -0.17 -5.04 87.890 新西兰元/日圆 77.490 77.640 -0.19 -2.94 79.840 英镑/日圆 148.95 149.24 -0.19 -2.08 152.11 澳元/新西兰元 1.0770 1.0765 +0.05 -2.15 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 汪红英/郑茵/侯雪苹/龚芳审校 戴素萍/李婷仪/李爽/张若琪)