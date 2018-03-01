《全球汇市》美元触及六周高位，FED主席鲍威尔证词强化升息押注

* 鲍威尔证词推动今年升息四次预期 * 欧元兑美元触及六周低位，兑日圆触及六个月低点 * 欧元区制造业PMI疲软，压低欧元 * 澳元跌至两个月低点，因数据欠佳 * 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦3月1日 - 美元周四触及六周高点，美国联邦储备理事会(美联储/FED)新任主席鲍威尔对美国经济的评论被视为偏向乐观，升高有关美国今年升息四次的预期。 反观欧元，欧元区通胀数据疲软，打击欧洲央行今年缩减刺激的预期，掼压欧元兑美元 跌至六周低点，兑日圆 跌至六个月低位。 周四公布的数据显示，欧元区制造业荣景在2月进一步降温，增添了市场的悲观人气，拖累欧元下跌。 美元指数升至90.744，因鲍威尔在首份国会证词中对美国经济持乐观看法，暗示美联储今年将升息四次，比市场此前预期多一次。 “鲍威尔的鹰派言论引燃了市场有关美联储今年升息四次的猜测--最终支撑美元，”FXTM调研分析师Lukman Otunuga说道。 “如果美联储新任主席的鹰派言论加倍，市场有关美国升息的预期可进一步增强。” 鲍威尔周四稍晚将继续在国会做证词陈述。 相比之下，欧洲央行总裁德拉吉周一表示，欧元区经济闲置的情况可能大于先前预估。 “德拉吉在本周稍早讲话时，没有那么激进，因此(与鲍威尔)形成了鲜明对比。”道富银行东京分行经理Bart Wakabayashi表示。 欧元兑日圆 跌至129.86，创2017年9月初以来最低，较刚刚一个月前所触及的两年半高点下跌5.6%。 政局不确定性亦损及欧元，意大利正准备在周日举行全国大选，同时德国主要政党将就联合政府协议做出决定，该协议料令梅克尔获得第四任总理任期。 美元指数今年以来仍下跌1.5%，因揣测特朗普政府青睐弱势美元以解决贸易逆差、以及担忧大幅减税和支出计划可能导致财政赤字上升到削弱外界对美债信心的程度。 澳元兑美元触及两个月低位，兑日圆触及九个月低位，之前数据显示，澳洲第四季新资本支出经季节调整后较前季下降0.2%，不及市场预估的增加0.9%。 澳元兑美元 跌0.5%至0.7725美元，之前一度跌至0.7717美元。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2179 1.2193 -0.11 +1.53 1.1996 美元/日圆 106.72 106.67 +0.05 -5.28 112.67 欧元/日圆 129.99 130.07 -0.06 -3.84 135.18 美元/瑞郎 0.9460 0.9444 +0.17 -2.90 0.9743 英镑/美元 1.3747 1.3760 -0.09 +1.74 1.3512 美元/加元 1.2851 1.2830 +0.16 +2.18 1.2577 美元/离岸人民币 6.3499 6.3301 +0.31 -2.50 6.5125 澳元/美元 0.7714 0.7761 -0.61 -1.12 0.7801 新西兰元/美元 0.7202 0.7210 -0.11 +1.64 0.7086 欧元/瑞郎 1.1524 1.1516 +0.07 -1.41 1.1689 欧元/英镑 0.8856 0.8862 -0.07 -0.30 0.8883 欧元/瑞典克朗 10.1065 10.1095 -0.03 +2.72 9.8391 美元/挪威克朗 7.9251 7.9001 +0.32 -3.43 8.2070 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 蔡美珍/王琛/高琦/王颖；审校 李春喜/刘秀红/艾茂林)