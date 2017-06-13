分析：美联储本周升息几无悬念 但通胀放缓或令未来利率路径再受质疑

路透旧金山/华盛顿6月13日 - 美联储在本周开会并一如预期升息时，将可能表达对于通胀将升向2%目标的信心，但这些信心并不能很好地反映美联储未来的政策。

美联储上次升息25个基点是在3月会议上，因为认为在劳动力市场收紧，推动失业率降至16年低位的背景下，通胀将最终微幅上升，所以预期今年会升息三次。

然而自3月份以来，美联储青睐的基础通胀指标同比已降至1.5%，2月份曾触及1.8%，尽管失业率已降至4.3%。

本周三美联储可能更进一步，再度升息25个基点，为2015年12月启动升息周期以来第四次升息，理由是经济状况改善，且存在推低物价的暂时性因素。

美联储官员已经注意到自2月以来手机资费下降了9%。药价下滑和租金增幅放缓也缓和了通胀压力。

不过外界担心的是美联储及其他央行曾经犯过这个错误，自经济从2008-2009年金融危机中复苏以来一直高估通胀，以及利率朝危机前水平回升的速度。

“他们押注就业市场收紧。他们仍然觉得这最终会推动薪资上涨，通胀上升，”法国兴业银行分析师Omair Sharif称。

不过他称这是美联储过去六七年的押注。“如果通胀数据不配合，美联储真的很有可能需要重新考虑一下。”

美联储在2012年、2013年和2014年底给出的通胀预估均未达到。主要归因于对油价和美元汇率的预测误差，这些因素基本在美联储可控范围之外。

但现在美联储对今年底通胀率在1.9%的预估看起来也有风险。自2015年12月美联储开始将利率从零水平上调以来，官员们一直维持该预估。

**确信度下降**

投资者已经注意到了。

上周的路透调查显示，分析师预计美联储第三季继6月升息之后将再升息25个基点，将联邦基金利率调升至1.25-1.50%。

但是，五分之一的分析师表示，他们对2017年第三次升息的确信度下降；并且短期利率期货交易员目前认为，2018年将仅升息一次，而今年早些时候预估为两次。

他们下调预期，是因为不仅美国而且全球范围内的通胀压力减弱。

欧洲央行上周下调了通胀预估，并预计未来几年物价疲弱。

欧洲央行在预估方面做得并不比美联储好，该行自从2013年12月开始给出具体点位预估以来，就表示通胀率料将升向2%。

其他主要央行也都下调了通胀预期。印度央行上周大幅下修预估，日本央行料在7月调整其预估。

中国5月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨5.5%，但涨幅已经连续第三个月放缓，暗示中国经济降温。

金融危机之后的经济复苏期间，收入变化表现是一再令决策官员感到困惑的因素。

即使美国失业率在过去五年几乎下滑了一半，民众收入仍只有小幅上升，薪资年增率由2.1%升至2.5%。在2007年，也就是最近一次美国失业率稳稳低于5%的时期，当时薪资年增率为3.5%。

美联储主席叶伦认为，美联储必须依据自己的预测采取行动，因为利率政策的变动有时要超过一年时间才能影响到整个经济。她也指出，美联储在移除货币宽松措施方面算是行动缓慢的。

Northwestern Trust首席经济分析师Carl Tannenbaum表示，美联储对难以预测物价行为大伤脑筋，这其实也是许多经济学家的共同困扰。

“在以前，如果你告诉我，美国失业率会降到4.3%，而核心通胀率还难以稳稳站上1.5%，我会非常非常惊讶，”Tannenbaum说。

图表：美国通胀放缓 tmsnrt.rs/2rek2IN

(完)