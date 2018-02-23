美国达拉斯联储总裁柯普朗称2018年升息三次“合理”

路透温哥华2月22日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周四表示，美国2018年升息三次是一个“合理的”基本预期，而华尔街部分人士提出，为应对通胀上升风险可能需要增加升息次数。

柯普朗在温哥华贸易协会(Vancouver Board of Trade)称，考虑到美联储今年可能将超额完成充分就业目标，且继续朝着实现2%的通胀率目标迈进，联储应该耐心地、循序渐进且谨慎地升息。

柯普朗还表示，无论是近期股市动荡，还是近期出炉的经济数据，都没有改变这一前景，并称他正在关注市场波动，以确保这些波动不会引发金融环境收紧，导致经济成长放缓。

不过目前为止，他还没有看到这种情况出现。

“所以撤回部分宽松和刺激措施是明智之举，”他说。他表示，对于早已进入周期性复苏的美国经济而言，特朗普最近减税1.5万亿美元的举措在财政刺激方面可能“过犹不及”。

尽管他认为今年美国经济的表现可以达到“B+”或“A-”的水平，但明年财政刺激的短期提振消退之后，经济的表现将减弱，债务与国内生产总值(GDP)之比上升。

柯普朗周四表示，美国2018年加息三次是“合理”的，但强于预期的经济数据可能使之改变。

“目前我认为加息三次可能是合理的，”柯普朗在温哥华出席活动后对记者表示。“如果充分就业过度，如果有比我预期更多迹象显示通胀率上升，就会影响我的观点。”柯普朗还表示，他正寻找金融市场波动性导致信贷收紧并威胁增长的证据，但目前还没有发现。(完)