美联储1月30-31日货币政策会议后发布的声明全文

路透1月31日 - 以下为美国联邦储备委员会(美联储/FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)在1月30-31日货币政策会议后发布的声明全文：

联邦公开市场委员会(FOMC)自12月会议后获得的信息显示，就业市场继续增强，经济活动以稳健的步幅增长。就业、家庭支出和企业固定投资增长稳健，失业率保持低位。整体通胀和扣除食品和能源价格的核心通胀率仍在2%以下。总体而言，基于市场的通胀补偿指标近几个月已经上升，但仍较低，基于调查的较长期通胀预期指标变动不大。

委员会将依照法定的目标，寻求促进就业最大化和物价稳定。委员会预计，随着货币政策立场的进一步逐步调整，经济活动将适度扩张，就业市场状况将保持强劲。预计今年年通胀率将上升，中期在委员会2%的目标附近稳定下来。经济前景的短期风险看来大致均衡，但委员会正密切关注通胀发展。

鉴于已实现的和预期的就业市场状况和通胀情况，委员会决定维持联邦基金利率目标区间在1.25-1.50%。货币政策立场保持宽松，因此会支持就业市场状况保持强劲，并带动通胀持续向2%回升。

在决定未来调整联邦基金利率目标区间的时机和规模时，委员会将评估与就业最大化以及2%通胀目标相关的已实现和预期的经济活动状况。评估将考量广泛的信息，包括就业市场状况指标、通胀压力和通胀预期指标，以及反应金融市场和国际情势发展的数据。委员会将密切监控向对称的通胀目标取得的实际和预期的通胀发展。委员会预计，经济未来的发展将为逐步上调联邦基金利率提供理据；联邦基金利率可能在一段时间内会维持在预计在较长期内保持的水准之下。不过，联邦基金利率实际路径将取决于未来数据展现的经济前景。

投票赞成美联储货币政策决议的FOMC委员包括：美联储主席叶伦、副主席杜德利、里奇蒙联邦储备银行总裁巴尔金、亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克、理事布雷纳德、克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特、理事鲍威尔、金融监管副主席夸尔斯和旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯。(完)