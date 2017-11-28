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美联储主席被提名人鲍威尔承诺将“果决”因应经济危机
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FED主席被提名人鲍威尔为放宽金融监管辩护 称将逐步加息
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2017年11月28日 / 凌晨12点45分 / 2 天前

美联储主席被提名人鲍威尔承诺将“果决”因应经济危机

1 分钟阅读

路透华盛顿11月27日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席被提名人鲍威尔在为周二参议院提名确认听证会准备的讲话中，为美联储动用广泛的危机应对权力辩护，将自己定位成将会延续现任主席叶伦及其前任伯南克政策的新主席。

2017年11月2日，美国华盛顿，鲍威尔获美国总统特朗普提名下届美联储主席。REUTERS/Carlos Barria

据美联储周一公布的简要开场声明称，鲍威尔支持自2007-2009年金融危机以来明确美联储央行工作实践的核心主张--愿意采取积极举措以防止经济滑坡，在制定政策时坚持保留弹性并独立于政治影响之外。

“我们必须保持政策调整的弹性，以因应经济情势的发展，”鲍威尔在讲话中说，“我们必须做好果决因应的准备，并以适当的力度，因应影响国内金融稳定与经济繁荣的意外新威胁。”

“我将竭尽全力来实现这些目标，同时将保持美联储的独立和超党派地位，这对实现美联储的使命至关重要，”鲍威尔说，这些使命指的是国会赋予美联储的两大目标：促进就业最大化以及保持通胀稳定在较低水平。

现年64岁的鲍威尔，从特朗普的最后名单中脱颖而出。特朗普最后的五位FED下任主席人选除了鲍威尔、叶伦以外，还有其他主张对美联储进行更积极改革的人士。那些改革主张中有部分颇受国会议员们支持，包括在制定利率时使用与通胀及整体经济相关的规则，以及对联储在危机时期购债的质疑。

鲍威尔自2012年5月起担任美联储理事，在他过去的公开讲话中，已清楚表明他不是很热中于上述那些想法。

但其中有个例外：放宽一些后危机时期的金融监管。鲍威尔表示，虽然他认同对银行业的新规确实使金融体系更加安全，但如果可以安全执行，他想找出减轻监管成本的方法。

“我们将继续考虑合宜举措，以在减轻监管负担的同时也保留核心改革。”鲍威尔的声明称。

在当前货币政策方面，他说，”我们预计利率将再略上升一些，而我们的资产负债表将逐渐缩减。”(完)

编译 汪红英/李婷仪 审校 郑茵/陈宗琦

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