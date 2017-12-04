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综述：美联储官员担心收益率曲线倒挂 就升息步伐提出警告
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2017年12月4日 / 凌晨12点25分 / 1 天前

综述：美联储官员担心收益率曲线倒挂 就升息步伐提出警告

2 分钟阅读

路透肯色州小石城/德州麦卡伦12月1日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)两位决策者周五要求在加息方面保持谨慎，称收益率曲线走平是央行应该缓慢行动的信号。

资料图片：2015年9月，美国华盛顿，美联储总部。 REUTERS/Kevin Lamarque

美联储可能在12月份会议上加息，而且利率决定者目前的经济预测表明2018年将会加息三次。

美联储官员将在12月12-13日的会议上提出新的预测，届时可能表明他们对收益率曲线的担忧以及与通胀疲软相关的辩论，是否已经开始动摇其对2018年预测的信心。

两年期与10年期公债收益率之差目前只有58个基点，接近10年来的最窄水平。收益率曲线如此平坦，以及是否可能发生倒挂，已经在金融市场引发了对于美联储加息计划的疑问。收益率曲线倒挂是可能出现经济衰退的一个信号。

圣路易斯联储总裁布拉德周五警告称，如果美联储继续以决策者目前计划的速度提高利率，将会出现收益率曲线倒挂这种关键的“利空信号”。他呼吁同僚在推动货币政策正常化的道路上更加谨慎地行事。

如果投资人相信美联储的行动将造成经济放缓以及收益率下滑，那么他们或许会买进更多较长期债券以锁住当前收益，而不是冒险持续展延那些收益率将会下降的较短期债券。

较长期券因为需求增大而价格走高，收益率则下跌，造成收益率曲线趋平。

由于银行在放贷时通常是借短贷长，收益率曲线趋平可能会压缩银行的获利，产生糟糕的影响。

美国当代几次经济衰退总是先发生收益率曲线倒挂的情况，虽然并非每次倒挂后一定会发生衰退，但这通常暗示存在经济风险。

达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)亦表达了对曲线趋平的担忧，称这表明撤除货币宽松政策的过程“将是有耐心且循序渐进的“。

布拉德表示，按照现在的情况，短期利率被美联储行动所推高，一年内或许就会高于长期利率，出现收益率曲线的“倒挂”。

**小心收益率曲线**

他表示，长期利率不太可能自行升高，与美联储的短期利率举措保持同步，因此美联储应当放慢脚步。联储对长期利率的影响甚微。

“对决策者而言，短期内避免收益率曲线倒挂的最简单方法，就是对上调政策利率要谨而慎之，”布拉德在阿肯色经济发展研究所(AEDI)发表讲话时称。

“如果(联邦公开市场委员会)继续当前的路线...则有重大风险，”布拉德称。倒挂“是天然的看衰信号...值得市场和决策者关注。”

由于通胀低迷，决策者对于是否应在物价明显回升前放慢升息步伐，产生了分歧。

对长期债券价格而言，预期通胀率是一项关键因素，因为投资者希望随着时间的推移，证券在经通胀调整后仍然能够保值。而通胀低迷则是收益率曲线可能从正常斜度翻转的另一原因。

布拉德称，作为预测经济的信号，收益率曲线“并非绝对可靠”。一些研究人员也认为，鉴于全球利率普遍下滑，收益率曲线正在失去作为经济信号的作用。

但布拉德表示，决策者和投资者“需重视收益率曲线倒挂的可能性”。(完)

编译 张涛/戴素萍/侯雪苹；审校 龚芳/郑茵

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