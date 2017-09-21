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焦点：美联储维持利率不变 宣布10月开始缩表
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2017年9月21日 / 凌晨12点12分 / 1 个月前

焦点：美联储维持利率不变 宣布10月开始缩表

2 分钟阅读

2017年9月20日，美国华盛顿，美联储主席叶伦在利率决策会议后的新闻发布会上讲话。REUTERS/Joshua Roberts

路透华盛顿9月20日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三维持利率不变，但表示仍预计年底前再升息一次，尽管近期通胀数据疲弱。

美联储结束了为期两日的会议，会后发布的最新经济预估显示，16名委员中有11名预计，到2017年底，联邦基金利率--即美联储的指标利率在1.25-1.50%区间是“合适的”水平。

这比当前的利率水平高四分之一个百分点。

联储声明和预估发布后，金融市场几乎未受影响。对联储宣布下月开始缩表也无动于衷，这也许真的如联储希望的那样，缩表给市场带来的兴奋就像“看着油漆干一样”已经有些疲倦了。

“联储在与市场沟通其未来行动计划方面做得不错，之后他们基本能按计划行事，所以我不确定市场是否做出了充分的反应，”State Street Global Advisors首席投资策略师Michael Arone称。

美联储在声明中称，就业市场强劲，企业投资增长，今年经济扩张适度但持久。声明还指出，近期经济前景风险仍“大致平衡”，但正“密切”关注通胀水平。

联储主席叶伦在会议结束后的记者会上称，今年通胀下跌的原因仍是个谜，她补充称，美联储随时准备在必要时调整利率前景。

“我们需要弄清楚的是，导致通胀下跌的因素是否会被证明是持续的，”她说，如果是，“将需要调整货币政策，”叶伦表示。

明年的利率前景仍大体不变，预计将升息三次，但美联储将之后收紧货币政策的步伐放缓。

预计2019年仅升息两次，2020年升息一次。美联储还再次调低了长期“中性”利率预估，从3%下调至2.75%，反映出对整体经济活力的担心。

正如预期的那样，美联储还表示，将于10月开始缩减约4.2万亿美元的公债和抵押贷款支持证券(MBS)组合，最初将每月到期证券再投资规模减少至多100亿美元。

2007-2009年的金融危机和经济衰退后，为刺激经济，美联储在2008年至2014年之间实施了三轮量化宽松举措。缩表行动将开始逐渐逆转由此产生的宽松政策环境。

按计划，再投资限额每三个月增加100亿美元，至每月最多500亿美元，直到美联储整体负债表在未来几年减少1万亿美元或更多。

叶伦称，只有在经济状况“严重恶化”的情况下，联储才会逆转其缩表安排。叶伦预计将会以“循序渐进和可预见的”步伐缩表。

美联储政策声明发出后，美元兑一篮子货币上涨，美股续跌，美债收益率小幅上涨。

**平衡行动**

政策声明和随之发出的经济预估显示，美联储仍在经济复苏和近期美国通胀令人担忧的下降中进行平衡。经济复苏令美国失业率处于低位，且全球经济复苏势头也在不断增强。

三位鹰派决策者看似减少了他们对今年升息次数的预期，预计年底前仅再升息一次，共计有11位委员预计可能在12月升息。美联储今年已升息两次。

联储指出，美国近期遭遇的飓风灾害，可能影响到经济活动，但“不太可能大幅改变美国全国中期经济发展轨迹”。

对2018年和之后的经济增长和失业率预估基本未变，现在预计今年国内生产总值增长2.4%，明年增长2.1%，2019年增长2.0%。

预计今年失业率维持在4.3%，明年降至4.1%，后年与明年保持一致。

预计2018年之前通胀仍低于美联储2%的目标，2019年达到目标。

美联储的政策决定获得全体委员一致投票通过。(完)

编译 刘静；审校 母红

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