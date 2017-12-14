综述：美联储如期升息25个基点 维持明年升息三次的预估不变

路透华盛顿12月13日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三一如预期升息25个基点，但维持未来几年的利率预估不变，尽管决策者预计短期内美国经济将加速增长。

2017年12月13日，美国华盛顿，美联储主席叶伦在联储政策会议后举行新闻发布会。REUTERS/Jonathan Ernst

这是美联储今年的最后一次政策会议，此前发布的一批经济数据相对强劲。这对于誓言继续逐渐收紧货币政策的美联储而言是一项胜利。

美联储今年完成了三次升息，并预计在长期利率水平达到2.8%之前，明、后两年每年升息三次。这与上次9月会议上的预估一致。

美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布将联邦基金利率目标区间上调至1.25-1.50%，并在声明中称，“经济活动正以稳健的速度增长...就业增长稳固。”

美国股市在美联储公布政策声明后扩大涨幅，三大股指收盘涨跌互见；美国公债收益率(殖利率)降至盘中低点，美元指数下跌。

美联储主席叶伦的四年任期将于明年初结束。她在任内的最后一次记者会上表示，特朗普政府的税改计划，是促使利率决策者上调经济成长预估的一个诱因。

美联储目前预期2018年国内生产总值(GDP)增长2.5%，高于9月预估的2.1%；预计2019年GDP增长2.1%，略高于之前预估的2.0%。

“多数同僚以国会目前正在考虑的方案为基础，将财政刺激纳入了他们的预估考量，”她表示。

但叶伦表示，税改计划的确切影响取决于诸多因素。税改计划的内容包括大幅降低企业所得税率。

“虽然税收政策调整未来数年可能将在一定程度上提振经济活动，但任何税改计划对宏观经济所产生影响的程度和时间仍不确定，”她说。

叶伦任期届满后，美联储理事鲍威尔将接任其职位。

**通胀疑虑**

美联储周三还表示，预计美国明年失业率将降至3.9%，2019年仍将维持在这一水平。美联储之前曾预计未来两年失业率均为4.1%。

但通胀率预计将又一年持续低于美联储2%的目标水准；通胀疲弱仍足以让决策者担心，并认为没有理由加速升息的预期速度。

这意味着，即便减税举措在国会获得通过后生效，美联储也并未显示出可能会因此而加息或担心通胀跳涨。

“它显示出，在经济尽管增长力道增强，但肯定并没有过热，而且通胀现在没有、未来也不会成为一个问题的情况下，至少部分联储官员认为没有任何理由继续升息，”Edward Jones投资策略师Kate Warne说。

决策者的确预计联邦基金利率到2020年会升至3.1%，略高于他们认为长期内的“中性”利率水平2.8%。这说明，可能有人担心通胀压力会逐步上升。

美国通胀率近期内料将持续低于美联储目标，并受到决策层的“密切”关注。

叶伦重申，通胀前景仍高度不确定。“我们承认在很长一段时间以来都存在(通胀)不足的情况...(它是)政策面临的风险之一，”她说。

芝加哥联储总裁埃文斯和明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利周三不同意政策声明的观点。

美联储还表示，到1月时将把不再按月进行再投资的公债和抵押支持债券(MBS)规模分别调升至120亿美元和80亿美元，与缩表计划相符。(完)