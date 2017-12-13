综述：升息十拿九稳 美联储或更关注特朗普税改影响

路透华盛顿12月13日 - 外界广泛预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三将升息，但更重要的是，美联储可能会就特朗普政府税改将如何影响美国经济给出迄今最为强烈的暗示。

资料图片：2014年2月，美国华盛顿，美联储总部会议室。REUTERS/Jim Bourg

投资者将密切关注，美联储将如何在刺激经济增长与当前的疲弱通胀和低迷薪资增长之间取得平衡，后者已经抑制了一些决策者对升息的意愿。

为期两日的会议结束之后，美联储政策声明及其最新经济预测将在美东时间下午2点出炉(1900GMT)。美联储主席叶伦将在半个小时后召开新闻发布会。这将是她明年年初结束四年任期之前的最后一次。

叶伦的继任者--美联储理事鲍威尔近期在参议院确认主席提名听证会上表示，他不认为经济有过热之虞；此番谈话初步显示，在有证据证明薪资增长及通胀加速之前，他可能不愿加快升息的步调。

美联储在2017年已两度升息，预计明年将三度加息。

在叶伦担任美联储主席的大部分时间里，她都是希望维持宽松货币政策愈久愈好，以期使失业率持续下降，劳工重返就业市场，以及薪资上扬。

与叶伦密切工作的鲍威尔表示，他认为这个过程还有些运作的空间。

近期乐观的数据--尤其是就业持续劲增及经济大幅增长，促使部分分析师揣测美联储最新的预测将显示明年可能四度加息。

此外，也有迹象表明通胀在长期低迷后，或许将会走坚。尽管劳动市场强劲且经济呈现增长，但物价升幅一直低于美联储2%目标，这一点让美联储决策者陷于困境。

特朗普总统的包括大砍公司所得税在内的税改计划，如果获得共和党占主导的国会通过，可能会进一步提振美国经济。税改案看来很可能会在国会过关。

在近期的报告中，预测美联储明年将会升息四次，凯投宏观(Capital Economics)美国分析师Paul Ashworth表示，该刺激可望让美联储有理由以更快的速度将利率正常化。

Ashworth称之为“时机不佳”的减税计划，他表示，“预期对通胀的提振程度和其对实质GDP增长的拉抬幅度相当。”(完)