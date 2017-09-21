美联储9月19-20日货币政策会议后发布的声明全文

路透华盛顿9月20日 - 以下为美国联邦储备委员会(美联储/FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)在9月19-20日货币政策会议后发布的声明全文：

联邦公开市场委员会(FOMC)自7月会议以来获得的信息显示，就业市场继续增强，今年迄今经济活动一直在适度增长。近几个月就业增长稳健，失业率保持低位。家庭支出温和扩张，企业固定投资在近几季已经增加。今年整体通胀和不计入食品和能源价格的通胀指标较上年同期下降，一直在2%以下。总的来说，基于市场的通胀补偿指标仍偏低，基于调查的较长期通胀预期指标变动不大。

委员会将依照法定的目标，寻求促进就业最大化和物价稳定。飓风哈维、伊尔玛和Maria毁坏了许多社区，使当地人民遭受了严峻的困难。风暴相关的影响和重建将在短期内影响经济活动，但过往的经验显示风暴不太可能在中期内实质改变全国经济的路径。因此，委员会仍预计，随着货币政策立场的逐步调整，经济活动将适度扩张，就业市场状况将在一定程度上进一步增强。飓风过后导致的汽油等部分商品价格上涨可能暂时推高通胀，不计入这方面影响，预计年通胀率将在短期内保持在低于2%的水准，但中期在委员会2%的目标附近稳定下来。经济前景的短期风险看来大致均衡，但委员会正密切关注通胀发展。

鉴于已实现的和预期的就业市场状况和通胀情况，委员会决定将联邦基金利率目标区间维持在1-1.25%不变。货币政策立场保持宽松，因此会支持就业市场状况在一定程度上进一步改善，并带动通胀持续向2%回升。

在决定未来调整联邦基金利率目标区间的时机和规模时，委员会将评估与就业最大化以及2%通胀目标相关的已实现和预期的经济活动状况。评估将考量广泛的信息，包括就业市场数据、通胀压力和通胀预期指标，以及反应金融市场和国际情势发展的指标。委员会将密切监控向对称的通胀目标取得的实际和预期的通胀发展。委员会预计，经济未来的发展将为逐步上调联邦基金利率提供理据；联邦基金利率可能在一段时间内会维持在预计在较长期内保持的水准之下。不过，联邦基金利率实际路径将取决于未来数据展现的经济前景。

委员会将在10月开始资产负债表正常化，此项计划在2017年6月委员会的政策政常化原则和计划附录中提及。

投票赞成美联储货币政策决议的FOMC委员包括：美联储主席叶伦、副主席杜德利、理事布雷纳德、芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、理事费舍尔、费城联邦储备银行总裁哈克、达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗、明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利和理事鲍威尔。

本次FED声明与上次声明的比较： tmsnrt.rs/2jMYg0k (完)