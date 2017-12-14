美联储12月12-13日货币政策会议后发布的声明全文

路透华盛顿12月13日 - 以下为美国联邦储备委员会(美联储/FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)在12月12-13日货币政策会议后发布的声明全文：

联邦公开市场委员会(FOMC)在11月获得的信息显示，就业市场继续增强，经济活动以稳健的步幅增长。将飓风相关的波动进行平均后，就业增长稳健，失业率进一步回落。家庭支出温和扩张，企业固定投资在近几季已经增加。今年整体通胀和不计入食品和能源价格的核心通胀率较上年同期下降，一直在2%以下。总的来说，基于市场的通胀补偿指标仍偏低，基于调查的较长期通胀预期指标变动不大。

委员会将依照法定的目标，寻求促进就业最大化和物价稳定。飓风相关的干扰和重建已经在近几个月影响经济活动、就业和通胀，但不太可能导致全国的经济前景发生重大改变。因此，委员会仍预计，随着货币政策立场的逐步调整，经济活动将适度扩张，就业市场状况将保持强劲。预计年通胀率将在短期内保持在低于2%的水准，但中期在委员会2%的目标附近稳定下来。经济前景的短期风险看来大致均衡，但委员会正密切关注通胀发展。

鉴于已实现的和预期的就业市场状况和通胀情况，委员会决定将联邦基金利率目标区间上调至1.25-1.50%不变。货币政策立场保持宽松，因此会支持就业市场状况保持强劲，并带动通胀持续向2%回升。

在决定未来调整联邦基金利率目标区间的时机和规模时，委员会将评估与就业最大化以及2%通胀目标相关的已实现和预期的经济活动状况。评估将考量广泛的信息，包括就业市场数据、通胀压力和通胀预期指标，以及反应金融市场和国际情势发展的指标。委员会将密切监控向对称的通胀目标取得的实际和预期的通胀发展。委员会预计，经济未来的发展将为逐步上调联邦基金利率提供理据；联邦基金利率可能在一段时间内会维持在预计在较长期内保持的水准之下。不过，联邦基金利率实际路径将取决于未来数据展现的经济前景。

投票赞成美联储货币政策决议的FOMC委员包括：美联储主席叶伦、副主席杜德利、理事布雷纳德、费城联邦储备银行总裁哈克、达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗、理事鲍威尔和美联储理事夸尔斯。投票反对的委员包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利，他们倾向于在这次会议上维持利率不变。

本次FED声明与上次声明的比较： tmsnrt.rs/2you911 (完)