美联储决策者预期今年美经济成长强劲 但对升息次数意见不一

路透佛罗里达州棕榈滩1月17日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)的两位官员周三表示，今年美国经济成长应该不错，因获得减税提振，但对于经济有多接近过热以及今年升息的必要性，他们的看法却不一。

“2018年将是不错的一年，”达拉斯联储总裁柯普朗在美国寿险业协会(ACLI)高管圆桌会上表示。芝加哥联储总裁埃文斯也在同一场合表示，美国经济表现“非常好”。

两人皆预计今年经济成长率将高于2.5%，足以进一步推低已然处于17年低点4.1%的失业率。

不过，尽管柯普朗表达了对经济过热的忧心，但他仍认为美联储今年需要“不慌不忙地”逐步撤走宽松货币政策，加息三次。而埃文斯则认为升息次数少一点“可能较为适宜”，因为这样才能让通胀达到甚至可能暂时高于联储的2%目标水平。

埃文斯警告称，如果通胀率在当前经济周期结束前没有达到美联储2%的目标，美联储应对下一次衰退时将会很困难。而且即便美联储像他呼吁的那般等到年中升息，必要的话仍得升息三次。

理事鲍威尔下月初将接替叶伦出任美联储主席。埃文斯与柯普朗之间的分歧表明，届时这类辩论将继续在美联储占主导。包括柯普朗在内的多数美联储官员觉得需升息三次，但也有一些官员认为不需要那么多次，譬如像埃文斯。

美国10年期公债收益率目前在2.5%左右，柯普朗称这为美联储提供了今年升息三次、将利率上调至2.25%的“操作空间”。但他也表示，美联储应当保持警惕，以免出现收益率曲线倒挂情况。收益率曲线倒挂以往通常是经济衰退的预兆。

埃文斯称，他不担心收益率曲线形态和资产估值水平。

这两人今年都不是美联储货币政策委员会的投票委员，但都参加美联储的例行政策制定会议。美联储的下次例行政策制定会议定于两周后召开。(完)