综述：美联储决策者对通胀前景看法存在分歧

路透纽约雪城/密西根大急流城9月25日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)几天前才刚开完政策会议，然其内部有关美国通胀前景的争论即出现在公众视野。纽约联邦储备银行总裁杜德利称通胀疲软现象正在减轻，但芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯却暗示他担心情况并非如此。

杜德利和埃文斯均认为美国经济基本面良好，也都表示支持未来缓慢升息。

不过，虽然杜德利强化了美联储主席叶伦上周会议结束时的信心基调，即通胀势将回升至美联储的2%目标，但埃文斯的语气就不那么肯定了。

埃文斯在密西根大急流城以“低通胀难题”发表演说，他在演讲后对记者称，“归根结底而言还是通胀--解决这个问题的时间可能要比一些人所想的更久。”“我有些担心，最近的疲软可能不只是结构性问题。”

埃文斯的观点似乎在美联储中占少数，美联储每六周左右就利率合理水准做一次决策。美联储今年已加息两次，但上周会议维持利率不变，暗示今年可能再加息一次，明年加息三次。

杜德利指出美元疲软及海外经济增长强劲，是他预计美国经济活动将略超平均水准及薪资增长的部分原因。

“进口物价上涨趋势以及诸多暂时的特殊因素所产生的影响在消退，中期来看，我预计通胀将上升，并在(美联储的)2%目标附近企稳，”他在奥内达加社区学院演讲时表示。

“美联储可能会继续逐步退出超宽松货币政策作为回应，”杜德利补充称。杜德利与叶伦是密切的盟友，在美联储货币政策委员会拥有永久投票权。

埃文斯对收紧政策显得不那么着急，因为尽管就业增长强劲，但自2月以来的物价数据低迷。

他表示，他对未来几次的会议抱持开放心态的同时，“我还在寻找通胀将强势上升的证据”，而要在数据中显示这种趋势可能需要比几个月更长的时间。

路透数据显示，期货交易员认为美联储在12月升息的可能性约为72%。

杜德利与埃文斯都提到了袭击美国南部部分地区和加勒比海的三次极具破坏力的飓风，称风灾的影响或将令人更难以解读未来几个月的经济数据。

美联储购债计划效果互动图表：tmsnrt.rs/2jxgbbf

美联储官员政策立场互动图表：

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