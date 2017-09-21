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调查：美联储料将在12月再次升息 资产负债表将降至3万亿美元
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2017年9月21日 / 凌晨12点22分 / 1 个月前

调查：美联储料将在12月再次升息 资产负债表将降至3万亿美元

1 分钟阅读

路透纽约9月20日 - 路透调查周三显示，美联储料将在12月再次升息，之后在2018年再升息三次。

路透在周三美联储会议后访问华尔街大行的结果显示，随着美联储寻求货币政策回归正常化，预计美联储资产负债表规模未来数年内将减少约1.4万亿美元。

受访初级交易商对升息所做的预测，大致符合联储决策者对货币政策路径的预估。周三稍早时，美联储维持利率不变，但表示仍预计年底前再升息一次，尽管近期通胀数据疲弱。

一如外界预期，美联储还表示，将于10月开始缩减自2008年金融危机之后购买的美国公债和抵押支持债券(MBS)持仓。

初级交易商对联邦基金利率目标年底水准的预估中值为1.25%-1.50%，高于当前预期的1.00%-1.25%，与7月调查时的结果持平。17家对调查作出回复的银行中有15家预期，美联储将在12月中举行的年内最后一次会议上升息，两家预期维持不变。

展望2018年，初级交易商的预估中值显示，美联储将再实施三次升息行动，将指标利率调升至2.0%-2.25%区间，亦与前次调查的结果一致。

至于美联储将近4.5万亿美元的资产负债规模，交易商预计该央行将把其降至3万亿美元左右。交易商对美联储完成资产负债表正常化后的资产负债规模预估值，介于2.5万亿至3.4万亿美元区间。

目前投资组合主要是约4.2万亿美元的美债和抵押支持证券(MBS)，这些是为了抑制长期利率并支持经济自2007-2009年全球金融危机中复苏而购进的。

在危机之前，美联储所持资产约为8,000亿美元，其中大多数是美国公债，并没有抵押贷款相关的债券。美联储藉由协助将房屋贷款利率维持在低位，以达成其支持房市复苏的目标，因而购进大量的抵押贷款相关债券。

决策者已表达希望重回只有美国公债的投资组合，而大多数的初级交易商认为这将是最终的结果。14家回覆这方面问题的交易商中有八位表示，美联储将允许所有其所持的MBS到期，退出投资组合。有五位表示，美联储仍会保留少部分的抵押债券；一位称他并不确定。(完)

编译 李婷仪/徐文焰/戴素萍 审校 李爽/王丽鑫/王兴亚

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