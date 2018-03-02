综述：美联储主席认为并无证据表明美国经济过热

路透华盛顿3月1日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席鲍威尔周四表示，美国经济并未显示出过热；与此同时，颇有影响的纽约联邦储备银行总裁杜德利暗示，2018年可能即将加快升息步伐。

2018年3月1日，美国华盛顿，美联储主席在参议院金融委员会作证词陈述。REUTERS/Yuri Gripas

“并无证据表明经济过热，”鲍威尔在参议院金融委员会进行本周的第二次听证会时说，他预计联储仍将坚持“逐步”收紧货币政策的做法。

杜德利在巴西圣保罗一个活动上发表讲话时称，今年升息四次或许也符合”逐步”之意，而并非如美联储决策者12月发布最新经济预估时所预测的升息三次。

不过，美联储官员讲话的影响被总统特朗普所盖过，后者宣布计划对钢铁和铝征收高额进口关税，去年共和党政府上台以来美联储决策者就一直对此类举动提出警告。

这些行动以及贸易伙伴报复的风险可能令美国经济前景蒙阴，并拖累现在惠及美国的全球复苏。

特朗普宣布决定后，美国联邦基金利率期货交易员下调对今年第四次升息的押注，美股大跌，标普500指数.SPX跌约1.3%，连续第三日跌幅超过1%。

鲍威尔在证词中将贸易称为”净利好”，但承认这导致经济中出现一些输家，并称“征收关税不是最好的办法。最好的办法是直接为受影响的人解决问题，而不是诉诸关税。”

美联储料在3月20-21日的政策会议上升息。决策者还将发布新的预测，这将显示美国联邦公开市场委员会(FOMC)是否改变观点。

**适当的路径**

鲍威尔本周的两次亮相表明，他及美联储的其他官员正在为如何平衡经济而努力。经济在许多方面表现还不错，可能还会从减税获得至少短期的提振，但仍缺乏通胀和薪资增长，而这可能促使美联储在利率方面采取更快速的行动。

对于部分决策官员而言，缺乏物价压力意味着美联储应当按兵不动，等待薪资获得增长动能，为因2007-2009年金融危机及其影响而受创的工人们提供扳回一城的机会，即便通胀在今后可能加速。

“有差不多人数的参与者认为，该前景面临上行风险，通胀则面临下行风险，”巴克莱的分析师在近期的报告中称。“如果政策方面的行动要加快或放缓，这群人当中的其中一群需要额外增加成员。”

美国商务部周四稍早发布的数据显示， 1月美国消费者物价上涨，基础通胀指标录得12个月来的最大涨幅，巩固今年物价压力将增加的观点。

鲍威尔在为本周作证事先准备好的讲话中，承诺要在避免物价快速上涨，同时保持经济在复苏轨道之间”取得平衡”，希望紧俏的就业市场最终能带动薪资大幅增长。

他在回答议员提问时还承认，就业市场可能还有进一步增强的空间，因为到什么水平才算是”充分就业”还存在不确定性。“充分就业”这一概念通常与薪资与物价加快上涨联系在一起。

鲍威尔周四在参议院表示，尽管美国当前为4.1%的失业率”处于甚至低于”许多人估计的充分就业水准，但“我们并未看到出现任何证据，表明薪资决定性上涨...没有任何证据说明薪资在加快上涨。”

鲍威尔指出，与经济复苏初期相比，目前面临的风险更兼具上、下档两面性，并称”我们不希望发生的事情就是行动落后于形势发展”。

但他说，目前美联储可能继续”逐步升息...这是我们所处的政策路径，而且我预期它仍将是合适的路径”。

自鲍威尔周二在众议院金融服务委员会作证以来，市场一直希望厘清美联储今年是否会加快升息步伐。(完)