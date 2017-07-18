调查：美联储料在9月宣布缩减资产负债表 并于第四季升息

路透班加罗尔7月18日 - 据一项路透调查，美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在9月宣布缩减其规模超过4万亿美元的资产负债表。受访分析师还表示，美联储会等到第四季才再次升息。

调查与美联储官员近几周的暗示一致，虽然他们对于通胀前景，以及通胀乏力对未来升息步伐影响的看法存在分歧。

“目前观点认为，他们(美联储)将于9月宣布缩减资产负债表，12月升息。我觉得他们几乎已经预先宣布了这两项决定，”美银美林全球经济主管Ethan Harris称。

上月的调查预计，美联储会在9月升息。

不过现在预期的时间拖后了一个季度，本次调查访问了逾百名分析师，结果显示到年底时美国联邦基金利率料升至1.25-1.50%区间。

金融市场目前预测，美联储12月加息的机率仅为43%。这在很大程度上是因为近期出炉的美国经济数据逊于预期，尤其是通胀数据。

美元兑一篮子货币也受到冲击，在10个月低点附近交投。

美联储年内迄今已两次升息。

因此美联储暂时停手，以待下一个升息机会。约有三分之二的经济分析师表示，美联储料将在9月宣布缩表的行动路径。

针对调查中的另一个问题，回答者多数称，如果美联储真的这么做，并不能算过早行动。预估相关图表： (tmsnrt.rs/2vbFr8L)

但并非每个人都这样相信。

“我们有点担心美联储没做好准备。有人觉得美联储似乎在表明，缩表只是不起眼的事情，我们不应当重点关注，对此我们并不认同，”美银美林的Harris说。

“在某种意义上，美联储把其中一项政策工具设成自动状态。我认为他们不应该这么做。”

只有少数几位分析师预期，美联储将在7月25-26日的会议上宣布缩表计划。普遍看法是美联储在该会议上也将维持利率不变。

**通胀前景下滑**

劳动市场依旧强劲，失业率为4.4%。但薪资增长疲弱及通胀降温，或将让美联储对不久后再次升息有所顾忌。

路透调查显示，美联储密切关注的通胀指标--核心个人消费支出(PCE)物价指数，直到年底前每季增幅为1.5-1.6%，略低于上个月调查预估的1.6-1.7%。

经济成长未如先前预期的回升，如今预期今明两年经济充其量只会小幅成长。

调查预估中值显示，第二季经济环比年率料增长2.7%，然后将以每季2.2-2.5%的年率增长直至明年底。

美联储主席叶伦上周在参议院听证会上表示，总统特朗普设定的经济增长目标3%实现起来“相当有挑战性”。

今年路透进行的几项调查结果清楚显示，今年美国经济实现3%增长率的机会很低。

虽然美联储对通胀回升的看法一直比市场乐观，但决策者将谨慎行事。

“美联储官员相信，市场参与者低估了通胀对失业率下降趋势的意义，对于一些逊于预期的通胀数据反应过度，”High Frequency Economics的Jim O'Sullivan说。其在2016年连续第二年成为路透调查中最准确的美国经济数据预测者。

“不过，如果劳动市场变弱，且核心通胀近来的放缓情况持续，那么美联储官员将不会坚持其政策预测，”O'Sullivan在报告中写道。(完)