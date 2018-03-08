美国亚特兰大联储总裁称贸易举措或抵销税改效应 拖慢升息脚步

路透佛罗里达州3月7日 - 亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克(Raphael Bostic)周三表示，美国钢铝关税计划及其可能招致的全球报复行动，或将削弱经济增长，从而使美国联邦储备委员会(美联储/FED)不得不放缓升息速度。博斯蒂克的讲话，是美联储官员对关税计划最尖锐的回应之一。

博斯蒂克在一场企业活动后对记者说，近期退出的减税政策促使美联储调高增长预测，”迫使我们施行更加激进的政策”。博斯蒂克说：“贸易问题却成了从反方向拉扯的不确定性。我觉得不好的是，如果你细细盘算一下，有多少正面的不确定性会完全被贸易不确定性抵销掉，甚至我们可能还要反过来下修我们的预测。”

博斯蒂克今年在美联储政策委员会拥有投票权，他是首位暗示该项贸易计划或将波及全球经济、甚至可能促使美联储放慢升息脚步的央行官员。

他的同僚虽然也都曾概括性地谈及保护主义的坏处与贸易的好处，但他们表示尚不会改变对前景的看法。博斯蒂克也说，他采取”等待观望”的态度来看待特朗普的钢铝课税计划。

但他也承认存在爆发贸易战的普遍风险，而且随着经济顾问柯恩的离去，特朗普政府的经济政策目前被不确定性所环绕。

博斯蒂克认为，任何从事国际贸易的企业”都可能卷入其中”。

“美国在最新一轮行动中把矛头对准了铝和钢铁。欧洲已暗示，会针对钢铝以外的其它众多商品给予打击。不确定还有哪些商品会被卷进来，”博斯蒂克说。“任何从事国际贸易的人都感到担心。”

他认为，股市受到特朗普当选前后民众心理的影响，录得”相当大的”涨幅，已经脱离了企业基本面，全球贸易中断这类事件有可能让股市回归现实。

“(市场)修正会是什么样子？我不知道，”博斯蒂克说，“如果贸易中断以及众多行业获利能力改变导致外界对此作出反应，那么人们对于未来的看法以及企业的估值将会发生巨大变化。”(完)