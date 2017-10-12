焦点：9月政策会议记录显示美联储在通胀问题上的分歧加剧

路透华盛顿10月11日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三公布的9月19-20日政策会议记录显示，决策者对通胀加速上升的前景，以及在通胀停滞情况下放缓升息步伐进行了深入的讨论。

会议记录还显示，官员大多对近期飓风造成的经济影响不以为意。美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)在这次会议上宣布从本月开始缩减基本是在金融危机后累积起来的大规模资产组合，并一致同意维持利率不变。

“许多与会者担心，今年通胀数据偏低可能反映了...形势的发展或许有更加持久的影响，此外还需指出的是，评估通胀趋势的同时退出宽松货币政策，这要有一些耐心，”美联储在会议记录中称。

多位决策者称，在决定未来利率行动时，他们会关注未来几个月的通胀数据。

即便如此，美联储称许多决策者仍感觉今年“可能有理由”再升息一次。

会议记录公布后，美国股市和美国公债收益率几无变动。

自这次会议以来，美联储主席叶伦多次承认，通胀路径的不确定性上升。通胀在过去几个月从美联储2%的目标水平回落。

但叶伦和其他一些关键决策者也明确表示，考虑到经济整体上强劲，而且劳动力市场持续收紧，他们预计将继续逐步升息。

“大多数美联储官员担心，核心通胀或许不会很快回升，但这并不会阻止他们继续利率正常化进程，尤其是在失业率如此之低的情况下，”凯投宏观(Capital Economics)经济分析师Paul Ashworth称。

**继续升息**

不要对逐步加息失去信心，这一立场与周三美联储两位决策者的表态一致。

堪萨斯联储总裁乔治敦促其同僚不要那么紧盯2%的通胀率目标，认为有必要进一步加息以防范意外出现通胀压力。

“在经济实现充分就业并成长时，低通胀本身并不算问题，”乔治表示。

旧金山联储总裁威廉姆斯也表示，低失业也让他相信，通胀可能会升向美联储的目标。

几位美联储官员在会议记录中指出，能源成本及风暴相关影响导致的其他项目物价暂时上涨，可能会影响对未来几个月通胀数据的解读。

联储在2015年底开始收紧政策以来已经升息四次，其当前预计今年再升息一次，明年升息三次。

联储官员基本上未理会上周发布的疲弱的9月就业报告，因飓风哈维和伊尔玛令工人短暂离开岗位，导致就业下降。

根据会议记录，决策者已经预料到数据会疲弱，但感觉最近的风暴不会在中期影响美国经济。

上月就业报告中的内容直指劳动力市场收紧提振薪资增长。薪资按年增长加快至2.9%，失业率降至逾16年半低位的4.2%。

9月的薪资年增幅为2016年12月以来最大，失业率现在低于联储对第四季的平均预估中值。

这令预期劳动力市场收紧会很快提振薪资的决策者感到欣慰。

“大部分与会委员预计，未来薪资增长会提速，因劳动力市场进一步收紧，”会议记录显示，“几位委员...预警称薪资增长已经开始普遍提速。”

年底前，美联储还要召开两次政策会议，下次会议将于10月31至11月1日举行，投资者当前预计联储会在12月会议上再次升息。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议动态图：tmsnrt.rs/1RzUE7v

(完)