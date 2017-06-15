美联储6月13-14日货币政策会议后发布的声明全文

路透6月14日 - 以下为美国联邦储备委员会(美联储/FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)在6月13-14日货币政策会议后发布的声明全文：

联邦公开市场委员会(FOMC)自5月会议以来获得的信息显示，就业市场继续增强，今年迄今经济活动一直在适度增长。自年初以来，就业增长已经放缓，但总的来说保持稳健，失业率已经下滑。近几个月家庭支出增加，企业固定投资继续扩张。近期不计入食品和能源价格的通胀等通胀指标较上年同期的增幅下降，一直在2%以下。基于市场的通胀补偿指标基本上变动不大。

委员会将依照法定的目标，寻求促进就业最大化和物价稳定。委员会仍预计，随着货币政策立场的逐步调整，经济活动将适度扩张，就业市场状况将在一定程度上进一步增强，预计通胀将在短期内保持在低于2%的水准，但中期在委员会2%的目标附近稳定下来。经济前景的短期风险看来大致均衡。委员会将继续密切关注通胀发展。

鉴于已实现的和预期的就业市场状况和通胀，委员会决定将联邦基金利率目标区间上调至1-1.25%。货币政策立场保持宽松，因此会支持就业市场状况在一定程度上进一步改善，并带动通胀持续向2%回升。

在决定未来调整联邦基金利率目标区间的时机和规模时，委员会将评估与就业最大化以及2%通胀目标相关的已实现和预期的经济活动状况。评估将考量广泛的信息，包括就业市场数据、通胀压力和通胀预期指标，以及反应金融市场和国际情势发展的指标。委员会将密切监控向对称的通胀目标取得的实际和预期的通胀发展。委员会预计，经济未来的发展将为逐步上调联邦基金利率提供理据；联邦基金利率可能在一段时间内会维持在预计在较长期内保持的水准之下。不过，联邦基金利率实际路径将取决于未来数据展现的经济前景。

委员会维持把所持机构债和机构MBS回笼本金再投资到机构MBS的现有政策，以及通过标购继续延长所持公债年期。委员会预计，如果经济发展基本符合预期，今年将开始实施资产负债表正常化计划。该计划将透过减少所持证券回笼本金再投资来逐步减少美联储所持证券规模，具体细节请见委员会的政策正常化原则和计划附录。

投票赞成美联储货币政策决议的FOMC委员包括：美联储主席叶伦、副主席杜德利、理事布雷纳德、芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、理事费舍尔、费城联邦储备银行总裁哈克、达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗、理事鲍威尔。投反对票的明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利倾向在此次会议上维持联邦基金利率目标区间不变。

本次FED声明与上次声明的比较：

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(完)