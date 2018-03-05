焦点：美联储前景因可能的贸易战而蒙上阴霾

路透华盛顿3月2日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)几乎一口气就消化了特朗普政府大举减税和扩大支出的计划，但华府突然对进口钢铝征收高额关税的消息，可能让美联储扛起通胀升高且全球经济放缓的重担。

资料图片：2015年9月，美国华盛顿，美联储总部。REUTERS/Kevin Lamarque

财政刺激与酝酿中的贸易战，这样的组合将造就某种没有赢家的局面。美联储官员们在1970年代曾面临这样的局面，当时他们必须要么承受高通胀，要么就冒着升息可能触发经济衰退的风险。美联储官员认为财政刺激并不能改变货币政策。

美国总统特朗普表示他计划在下周课征关税，以及全球对这项宣布的反应，戳破了美联储主席鲍威尔本周在证词陈述中所勾勒出的美国经济相当沉着、甚至乐观的景象。

如今美联储必须消化新关税对总体经济的影响，尽管课征的关税料将不多，但其将招致更大的风险，包括全球性报复举措、政府征税造成的物价压力，以及全球贸易衰退等。

加拿大、巴西和欧盟均已扬言要采取反制措施，这相当于经济学家所说的全球福址的无谓损失。国际货币基金组织(IMF)周五表示，特朗普的举措可能会损及美国经济以及其他国家的经济。

“你必须担心的是，这可能使全球各国政府开始走上保护主义和贸易战的道路，”投资银行Jefferies的首席分析师Ward McCarthy表示，“如果情况确实如此，那么对经济增长是非常不利的...真的会使情况复杂和混乱。”

很多都处于不确定状态。计划课征的关税—钢铁产品25%，铝产品10%—尚未实施，但特朗普已经承诺将会实施。

美国股市周四和周五盘初受该因素打压下跌，但周五午后收复一些跌幅且终场收高。不过三大股指周线下跌。

**连锁反应**

受到这些关税影响的国家有多广泛，这些国家可能做出多大的反应，现在都是未知。

尽管白宫似乎对相关风险不以为然，特朗普周五还发表推文称”贸易战是好事，美国能轻松打赢，”但这些关税措施可能削弱去年美国税改带来的一些经济效益。

初级金属生产商、以及那些从该项关税中受益最多产业的37.3万名工人，虽说在国内生产总值(GDP)中的贡献很小，但却聚集于政治上颇为重要的地区。

这些工作岗位中大约40%来自五个州，其中包括俄亥俄州、宾夕法尼亚州和密西根州。这三个州在特朗普赢得2016年总统大选中起到重大作用，且料将在今年稍后国会选举中成为决定共和党命运的关键因素。

不过，税收决定将在全国范围内产生连锁反应。

以钢铁为原材料的企业获利可能减少，因而不愿投资和提高薪资；而白宫认为下调企业税将刺激投资和薪资增长。

当今时代碳素纤维被应用于飞机机翼以及自行车等消费品，钢铝价格若上涨，或许会刺激对替代品及相关研究的需求。

经济学家和其他观察人士认为，征税举动将在国内外产生怎样的影响，目前还难以预料。

“别搞错，通胀升至4%或更高的风险是很真切的，而且这会迫使美联储收紧货币政策行动远远更加积极，”Economic Outlook Group首席全球分析师Bernard Baumohl表示。

“由于当前景气循环周期已经持续很久，很多种政策失当都可以轻易导致这波扩张迅速终结，”Baumohl表示。

美联储或许能够让大家暂时还不必急着下结论。外界预期美联储3月政策会议将升息，而且关税的消息宣布后，投资者似乎没有改变对此次升息的预期。

但在3月会议之后，万一保护主义气氛高涨，美联储原本希望美国经济步入充分就业及通胀达标的”软着陆”阶段，可能变成必须选择要忍受哪一个恶劣后果—物价上扬或失业率上升。

“真正的担忧在于这成为美国贸易政策的一个转折点，不再只是放话恫吓与边缘政策，而是转向实际的保护主义举措。我们一直在警告，随着国会期中选举与总统大选的来临，这种情况会变得更可能发生，”凯投宏观(Capital Economics)首席全球分析师Andrew Kenningham周五写道，“倘若真是如此，特朗普总统可能会发现，和他今天早上推文讲的刚好相反，贸易战鲜少有任何赢家。”

美国钢铁产品进口动图： tmsnrt.rs/2oPeo1z (完)