美联储官员称减少移民相当于接受让增长放缓

路透8月7日 - 美国总统特朗普支持减少移民的法案还不到一周，明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)却敦促南达科他的居民欢迎新来者。

“只要算一算，如果经济增长的一个很大来源是人口增长，而你们的人口增长在放缓，不管是因为限制移民，还是因为出生人口减少，那么经济增长将会放缓，”卡什卡利表示。他是在回答一个问题时作出的上述表述，问题是有关特朗普支持的在未来10年将合法移民减少50%的法案。“归根结底就是我们想不想要经济增长的问题。”

卡什卡利并不是唯一一位认为移民对美国经济增长至关重要的官员。

达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)曾多次指出，从历史上来看，移民提振了美国劳动力总数增长，由此提振了经济增长。他还警告称，打击非法移民可能会损害消费者支出。美联储主席叶伦今年稍早曾告诉美国国会议员，移民放缓或许会打击增长。

“你们要么可以接受增长放缓，或者花很多钱来补贴生育--照顾孩子等，非常昂贵--要么就接受移民。这是个数学问题，” 卡什卡利在苏福尔斯对听众表示。美国统计局数据显示，2010-2014年期间，苏福尔斯外国出生的人口增长超过三分之一。

“你们在接受移民方面已做得很好，这是经济增长活力的一个源泉。”(完)