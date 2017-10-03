美联储主席叶伦称AIG瘦身后对系统的威胁降低

路透华盛顿10月2日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周一称，美国国际集团(AIG) (AIG.N)将其资产规模缩减逾5,000亿美元，对金融稳定性构成的威胁已因此下降。叶伦在解释一监管委员会决定不对AIG实施更加严格监管的原因时，发表了上述言论。

她的此番言论透露了被金融企业称之为太模糊、太不负责任的监管程序，暗示大型银行和保险商若想要摆脱“系统性风险”机构的标签，就必须大幅削减自身规模。美联储在一份声明中发表了上述言论。

美国金融稳定监管委员会(FSOC)周五决定，AIG对美国金融系统健康状况的影响已不再危急。

叶伦在声明中说：“自金融危机以来，AIG已大量出售或处置了资本市场业务，变成较小的公司，对金融稳定性构成的威胁减少。”AIG在2007-2009年全球金融危机期间接受了美国政府1,820亿美元的救助。

“继续监控大型非银行金融机构，以确保在他们遇到困境时，整个经济的运转不会受到威胁，这点很重要。去掉特定标签的可能性，为这些特定公司大幅削减系统重要性业务提供了动机，”她说。

FSOC由政府内部金融监管机构的主管官员组成，必须有三分之二的多数票赞成才能摘掉一家企业“具系统重要性金融机构(SIFI)”的帽子。

目前FSOC中有四人是美国前总统奥巴马在任时任命的，其中叶伦的选择对周五的投票结果有着决定性影响。财政部文件显示，另外三名奥巴马时期任命的官员投下反对票，而四名特朗普任命的官员则投票赞成。

根据法律，所有资产超过500亿美元的银行都自动被认定为SIFI，而FSOC可根据具体情况，为非银行金融机构贴上SIFI标签。该小组此前只在2016年为通用金融(奇异资融,GE Capital)去掉SIFI标签。

FSOC上周五作出决定后，目前只剩下保德信金融[PRU.N]一家非银行SIFI。该公司在声明中称，对AIG脱离SIFI名单感到“鼓舞”，并将继续努力离开该名单。

特朗普在4月时曾下令重新审视SIFI认定过程，令银行业者寄望有更多企业最终将从该名单除去。

FSOC周五的决定招致消费者保护人士的批评，他们认为该决定将会使AIG恢复危机前的高风险行为模式。(完)