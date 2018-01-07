美国FED：美联储2012年会议记录显示，鲍威尔勉强接受第三轮QE

路透旧金山/华盛顿1月5日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED) 2012年全年政策会议记录显示，被总统特朗普选定为美联储下任主席的鲍威尔只勉强接受美联储的第三轮量化宽松(QE)举措。鲍威尔的任期将从下个月开始。

“我对于支持(这一决定)的热情不太高，我对我们所走的道路有点不安，”鲍威尔在美联储2012年9月的政策会议上说。决策者在此次会议上同意每月购买400亿美元抵押支持证券(MBS)，帮助将利率维持在低位并刺激聘雇和投资。

在2012年年中加入美联储的鲍威尔当时基本未对该计划公开表态，该记录让外界一窥鲍威尔和当时担任美联储副主席的叶伦之间的不同态度，前者是勉强接受，后者则是全力支持。

美联储在政策会议召开五年之后才会公布全年会议记录，周五公布了2012年政策会议的记录。

会议记录显示，“如果不采取进一步政策行动，我认为在可预见的未来失业率不太可能会下降，”叶伦在2012年9月会议上说，“我们不应该再推迟行动。”

会议记录还透露出鲍威尔和叶伦在政策会议上是如何想到并形成政策观点的。

叶伦的言论通常会附带提到模型和经济学文献，而鲍威尔的言论往往带有很多轶事。例如，在9月会议上，他就提到与民间股权投资者的对话使他认为，美国经济长期基础仍不错。

鲍威尔说，这表明，尽管欧洲仍处于危机中，但民间股权投资者似乎热衷收购美国企业。

会议记录显示，鲍威尔说，“我们看到了一些情况，情况确实如此。”(完) (编译 汪红英；审校 徐文焰)