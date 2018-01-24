美联储理事提名人古德弗兰德称联储当前政策“或多或少”处于正轨

路透华盛顿1月23日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事提名人古德弗兰德周二为其以往侧重通胀辩护，称虽然稍早对物价失控的警告被证明“完全”是错误的，但正是美联储在控制通胀方面的信誉使得失业率能够降到如此之低的水平。

与低利率可能令通胀危险地蹿升的警告形成鲜明对比的是，古德弗兰德认为，鉴于失业率处在17年低位，当前美联储政策“多多少少处于正确的轨道...(通胀)应该会在大约一年后达到2%”。

古德弗兰德是卡内基梅隆大学经济学教授，已被美国总统特朗普提名为美联储理事，但参议院金融委员会的民主党人对他在2007-2009年金融危机后发表的言论颇有微词。当时古德弗兰德警告，美联储若将失业率压低到7%以下，可能会导致物价跳涨。

那时提出这种担忧的不只是古德弗兰德一个人，而他之后又在2015年表示担心美联储做得太少而无法刺激通胀，并且警告不要升息太快。

但就在去年，古德弗兰德称美联储的充分就业和稳定物价的双重目标“互不相干”，这一言论促使民主党人士问他，是否已“确认转变(看法)”，接受了美联储的就业目标以赢得民主党的支持。

“我对用‘互不相干’这一措辞感到后悔，”他说，“我完全支持”美联储的双重目标，即将失业率维持在尽可能的低位，与维持目标在2%的稳定通胀一致。

古德弗兰德的提名若获得批准，就将在鲍威尔准备接任美联储主席时加入美联储，另外美联储还有几个位置尚未填补。古德弗兰德过去一直严厉批评美联储，呼吁国会对美联储在危机时期能采取的措施设置更明确的限制，并呼吁美联储制定更透明的规则来管理政策。

他在听证会上重申了他的部分上述立场，称使用“参考规则”或许会改善美联储的运作，并称美联储的第三轮量化宽松“没有必要”。

但他也软化了他的部分观点。他赞同目前的经济形势比决策者当初若听从他的建议，在经济复苏之初就升息的情况要好。虽然他在理论上对负利率的潜在优势进行了探讨，但他表示若作为一个决策者，他不会打算把部分想法变为现实，例如向现金存款收税从而促使人们消费。(完)