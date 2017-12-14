美联储对特朗普税改议案有望通过冷眼旁观 认为只会短期刺激经济

路透旧金山/纽约12月13日 - 美国国会周三更加接近就最终税改立法达成一致，特朗普总统为这项税改计划“激动不已”，而即将去职的美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦却对此给出了更冷静的评估：短期内或有推动作用，但长期刺激恐怕谈不上。

预计税改计划最终将大幅削减企业税率，部分家庭的税负也会降低，几乎所有美联储官员都将其产生的一些刺激效果纳入考量。最新预估显示，决策者预测明年经济成长幅度料为2.5%，高于几个月前预估的2.1%。

但此后直至2020年，经济成长速度将回落至2%左右，并不会像特朗普及其政府所断言的那样继续升至3%附近。

这些预测显示，美联储对于特朗普签署经济政策以及他上任以来首次重大立法胜利，都在采取等待观望的态度。

“我的同事和我总体上认为，这份有望通过的税改计划会刺激总需求，但同时也有可能刺激总供给，”叶伦在她作为美联储主席的最后一次记者会上说。

“从总供给效应看来，投资步调增强可望促进资本积累，进而在一定程度上拉高生产率增幅及潜在GDP或产出；这些效果到底有多大尚不得而知，但这是一个途径。”

换言之，美联储不认为税改计画会如同共和党所言、把更多钱放进民众的口袋，但这套方案会否刺激企业投资生产则较不明朗。

叶伦表示，倘若确实出现这种情况，将是“为人所乐见的”发展。但决策官员的预测及叶伦的评论说明，这并非美联储关注重点所在。

“正如你从这些预测所见，我们仍认为渐进升息的步调依然恰当，即使几乎所有的与会者如今都把他们对税改政策的影响评估考虑在内，”叶伦指出。

决策官员虽然不认为通胀率会窜升，也不认为经济成长会大幅升温，但他们目前认为未来三年需略微加快加息步伐。(完)