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中国飞鹤乳业将收购美维他命商Vitamin World--消息人士
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#中国财经
December 19, 2017 / 2:57 AM / 2 days ago

中国飞鹤乳业将收购美维他命商Vitamin World--消息人士

1 分钟阅读

路透12月18日 - 熟知内情人士周一表示，中国飞鹤乳业将以2,800万美元收购破产的美国营养补充剂零售商Vitamin World Inc，此前Vitamin World并未收到其他的收购要约。

这项交易使得Vitamin World成为最新一家吸引中资收购兴趣的北美维他命企业。

中国消费者健康与保健意识抬头，加上对国内安全标准缺乏信心，带动了中国企业对海外营养补充剂制造商的收购热潮。

消息人士称，9月申请破产的Vitamin World已经取消了原定于周二进行的拍卖。不过Vitamin World卖给飞鹤的交易，仍须获得破产法庭法官的批准。

消息人士要求匿名，因为破产程序的结果尚未公开。Vitamin World未立即回复置评请求。尚不能联系到飞鹤发表评论。

消息人士称，飞鹤计划运营Vitamin World剩余的156家店面。Vitamin World以前是维他命生产商NBTY Inc旗下企业，在破产保护期间关闭了近200家零售店。

根据破产法庭文件，飞鹤是中国最大的国内品牌婴幼儿配方奶粉供应商，今年提交申请在香港证交所上市。该公司2013年从纽约证交所退市，被其执行长和Morgan Stanley Private Equity Asia私有化。

根据破产法庭文件，飞鹤将首先向Vitamin World注资500万美元，该公司将不再有债务。(完)

编译 陈宗琦/王兴亚；审校 徐文焰/李爽

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