菲亚特克莱斯勒汽车CEO称无意进行分拆及向中国出售资产

路透底特律1月15日 - 菲亚特克莱斯勒汽车(FCA)(FCHA.MI) (FCAU.N)的执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)周一表示，该公司无意进行分拆，也没打算将旗下品牌出售给中国或其他人。他并称，该集团将依赖其Jeep品牌拉动未来获利增长。

“我们不会进行任何分拆，” 马尔基翁内在底特律车展的记者会上表示。“我们无意把公司分拆并部分出售给中国。”

马尔基翁内指出，Jeep运动型车(运动休旅车，SUV)品牌可能帮助FCA净利倍增。FCA的资产组合中还包括豪华车品牌玛莎拉蒂(Maserati)、跑车品牌阿尔法罗密欧(Alfa Romeo)以及微型车菲亚特(Fiat)。

FCA股价今年来已跳涨逾30%，得益于汽车行业前景光明、Jeep业务增长预期、以及外界臆测马尔基翁内可能在任内最后一年促成公司分拆、技术结盟和资产处置等战略交易。

Jeep品牌在市场广受欢迎，今年销售目标为200万辆。Jeep的热销已引发传言称其可能被分拆或者出售，复制拖拉机制造商凯斯纽荷兰工业(CNH Industrial)(CNHI.MI)以及跑车制造商法拉利(RACE.MI)的经验。

有关广汽集团(601238.SS)可能有兴趣收购部分FCA资产的传闻再度浮现。马尔基翁内周一表示，虽然公司与广汽集团早已致力于联手把Jeep打入中国市场，而且FCA也在与广汽商谈帮助后者进入美国市场，但“这所有的一切都不是为了要影响FCA的独立性。”

马尔基翁内说，Jeep和卡车品牌Ram体质足够强健，能够自行运转存活。

马尔基翁内还称，他已向董事会建议在2018年底前将Magneti Marelli剥离给股东。Magneti Marelli主要制造用于照明、引擎、电子系统、悬吊及排气的零部件。(完)