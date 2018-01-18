中国A股整体估值仍低于全球 今年将延续回升势头-富达国际

路透上海1月18日 - 在近日A股蓝筹股持续上涨之后，国际知名资产管理公司富达国际周四在上海表示，目前中国A股市场整体估值低于全球，仍具有吸引力，A股回升势头今年还将延续。

富达国际股票基金经理周文群在新闻简报会上表示，长期看好受益于经济转型的消费升级和科技创新领域，关注供给侧改革给周期性行业带来的复苏机会、消费品中的国产主流品牌以及高端制造业三个主题。

“2017年中国A股企业盈利经历了大幅上涨，2018年增速可能有所放缓，但仍将会有双位数盈利增长...A股整体估值仍低于全球平均值，为投资者提供了极具吸引力的投资选择。”她表示。

周文群目前担任富达国际刚在中国推出的首只在岸股票私募基金的基金经理。

她指出，A股金融板块在2018年将进行估值修复，去杠杆政策虽然带来短期的流动性风险，但随着宏观经济稳健增长以及金融体系透明度提高，长期看好大金融板块。而去年走势相当坚挺的蓝筹股，虽然基本面暂时没有太大风险，但基于估值考虑，预计年内会出现较大波动。

国内总市值最大的上市公司--工商银行(601398.SS)周四大涨6.1%收报7.13元人民币，盘中高点为7.15元，再次双双刷新盘中和收盘历史纪录。

“一些定价过高的高增长股票仍需估值修复，短期来看这将为市场带来波动。同时我也会密切关注由金融去杠杆进展而产生的流动性风险。”她说。

富达国际为一家私人持有的投资管理公司，2017年9月底资产管理规模约4,110亿美元.其2015年9月设立在中国的外商独资企业，2017年1月获得中国基金业协会授予的私募证券投资基金管理业务资格，为外资资产管理业内首家。目前富达国际已在中国推出三只在岸私募基金。（完）