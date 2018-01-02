富达国际中国独资企业推出两只私募基金 包括首只股票基金

路透上海1月2日 - 国际知名投资管理公司富达国际在中国的外商独资企业（WFOE）富达利泰周二宣布，推出两只私募证券投资基金，其中包括首支股票型私募基金以及第二支固定收益类私募基金。

公司新闻稿称，这两支基金的发行，将进一步拓展了富达国际在中国境内的产品类别，同时为客户提供更加丰富多元的产品选择。

富达国际中国区董事总经理李少杰表示，A股成功纳入MSCI标志着中国金融市场的进一步开放，这对于投资者来说无疑是一个积极信号。因此，基于现有的产品类别，富达顺势推出这支锁定A股市场的股票基金。

他说，“我们十分期待在接下来的两到三年内继续提升我们的产品多样性，以满足中国境内投资者的需求。”

富达中国股票一号私募基金主要投资于中国A股市场，这是富达国际首次在中国推出境内股票私募基金产品。若以其管理的股票资产衡量，富达国际是境外中国基金管理规模最大的基金公司，加上其在国内的业务，进一步稳固了富达国际投资A股巿场的领军地位。

此前富达国际通过合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）投资于A股。富达国际已获12亿美元QFII额度，是全球拥有最高QFII额度的基金管理公司之一。

负责管理该股票基金的富达国际基金经理周文群认为，随着外资机构投资者的参与度不断提高，市场将更由基本面所驱动。作为全球第二大股票市场，中国A股市场充满了巨大投资机遇。在本地研究团队的支持下，富达会采用长期基本面投资策略来甄别出A股市场还未被挖掘的投资价值。

富达国际2015年9月在中国设立WFOE，2017年1月成为外资资产管理业内首家获得中国基金业协会授予的私募证券投资基金管理业务资格，当年5月即推出首只中国私募基金，该基金偏重于中国境内固定收益类的投资。

富达国际是一家私人持有公司，主要为个人投资者提供投资规划；为退休基金、银行、保险公司等机构提供定制化的投资解决方案和全方位资产管理服务；以及为雇员提供资产管理服务及职场养老金行政服务。截止2017年9月末，其管理客户总资产规模达4,110亿美元。（完）