财经洞察：中国央行精细化管理钻坚仰高 令市场对货币政策理解更准确

作者/毕晓雯

路透上海6月21日 - 中国央行在货币政策预期管理“精细化”上再进一步，首次于公开市场操作公告中提及存款准备金利息的影响，此举不仅完善了市场人士的货币政策分析框架，也令市场对央行流动性管理“削峰填谷”的意图更为明确。

而今年央行在信息披露上的变化也令市场愈发相信，随着央行对影响流动性的细节披露越来越多，市场一直期待的、美联储式的、与市场沟通的有效性，将很快在中国实现。

“过去只做不说，现在又做又说，增强了操作决策的透明度，让市场更好地理解。”国信证券首席宏观分析师和固定收益分析师董德志称。

中国央行周三在公开市场操作公告中指出，今日操作是考虑财政支出、金融机构收取法定准备金利息对冲逆回购到期等因素。

而据业内人士透露，金融机构此次收到的今年第二季法定准备金利息，规模约为800亿元。

**精细化管理钻坚仰高**

毫无疑问，央行今年以来在信息披露上越放越多、越放越细，增加透明度的同时，也有助于市场更好地理解货币政策的意图，这也是实现央行与市场有效沟通的前提。

中信证券的首席固定收益分析师明明近日也梳理了公开市场公告中的信息变化，共计包括财政支出、公开市场操作到期、政府债发行缴款等三个因素。

明明报告中的统计显示，今年以来，央行公开市场操作业务解释共有18多次之多，其中，提及因财政支出力度加大不操作的计七次，因税期影响的有2次，受地方债发行缴款等因素影响的有2次。

不过，董德志也提出，尽管影响流动性的因素也很多，但最终都是反应在超额储备金上，更期待央行能早日经常性的、定期公布超储情况。

“超储是升了，还是降了，还是没变化？这对市场流动性的意义更大。”他称。

对此，分析人士也指出，公布超储总数是最终的方向，但这需要一个过程。“如果只公布总数，市场还会猜原因。”（完）