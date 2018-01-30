财经洞察：中国万达商业引战投解资金困局 腾讯等科技巨头画土分疆

作者 林琦

路透上海1月30日 - 继去年以638亿元人民币价出售文旅和酒店资产后，中国大型地产公司万达集团为旗下万达商业地产引入腾讯(0700.HK)、京东(JD.O)等四家战略投资者，涉资约340亿元，解决了万达集团短期资金困局的同时，亦扫除了万达商业未来上市的潜在不利因素。

此次并购，意味着国内科技巨头在实体商业又一次划分疆土。面对阿里巴巴(BABA.N)咄咄逼人的攻势，“BATJ”中的另两大巨头--腾讯和京东再次联手，进驻万达商业这个全球最大商业地产的制高点。虽然万达强调自己不会选边站队并会拥有发展主导权，但接受注资后的万达商业或多或少总会有股东方的印记存在。

在2016年万达商业地产自香港联交所退市之时，万达集团通过引入外部财务投资者，轻松实现私有化。曾有媒体报导，万达集团与财务投资者约定两年内实现A股上市，否则以年收益8%或10%的代价回购这部分股份。

不过万达商业A股首次公开发行（IPO）进程缓慢，而国内银行为规避风险收紧了万达集团的信贷，随着2018年9月两年之约到期日的临近，回购资金的筹措成为万达集团今年当务之急。

2016年9月实现退市时，万达商业H股股东共持有6.525亿H股，占总股本14.41%，每股回购价格为52.8港元，回购总代价约344.5亿港元。目前万达集团及其董事长王健林分别持有万达商业43.7%和6.24%股权。

此次，由腾讯作为主发起方，联合其他三家共同参与万达商业的投资，主要为了接手万达商业财务投资人所持约14%股份。万达方面未透露各家战投的具体出资额，不过苏宁(002024.SZ)和融创中国(1918.HK)已分别公告称，拟各出资95亿元，收购万达商业股东持有的3.91%股份，对财务投资人的收购价格为各自的出资额和自2016年9月以来的利息。

若收购万达商业财务投资人股份还有剩余，苏宁和融创将以略高于净资产的价格（每股53.65元）向万达集团收购万达商业股份。

截至2017年底，万达商业持有已开业商业面积3,151万平方米，在中国开业万达广场 235个，年客流量31.9亿人次。王健林去年底曾表示，公司目标是未来10年内旗下万达广场增至一千家，估计覆盖国内90%以上的城市，每年万达广场的客流预计可达130-150亿。

解决回购资金只是明面上的好处，引入更加稳定、实力更为强大的四家战投，对万达商业的A股回归亦有帮助。在当前新股审批趋严的当口，拥有一批上市后铁定会马上减持的财务投资人股东，肯定会给万达商业的A股IPO（首次公开发行）审批带来一些麻烦。

而拥有腾讯、京东、苏宁这些互联网大佬股东，亦会给万达商业带来一些科技背景，为其上市后带来更大想象空间，有助提高其估值。

四家战投的入股，也令万达商业的A股回归之路不再匆忙。此次，万达商业从地产公司彻底转型为商业管理公司，商业模型将更为清晰，其千家万达广场的目标实现难度也得以降低。

万达集团在宣布战投入股之际宣布，万达商业将更名为万达商管集团，一至两年内消化房地产业务，万达商管今后不再进行房地产开发，成为纯粹的商业管理运营企业，各方将推动万达商管集团尽快上市。腾讯、苏宁等投资人将利用资本力量，持续支持万达商业加快发展，尽快实现1,000家万达广场的目标。

**新零售两大阵营**

除了资金注入以外，万达近年来一直在推进的线上线下（O2O）战略亦找到实力强大的盟友。

万达指出，重新定位的万达商管集团将利用腾讯、苏宁、京东海量线上流量和本身巨大线下商业资源开展多方面合作，共同打造线上线下融合的中国“新消费”商业模式，为中国消费者提供更智慧、更便捷的消费体验，实现实体商业与互联网企业的双赢。

新零售概念由全球电商巨头阿里巴巴提出，近两年通过不断收购和结盟实体商业公司，跑马圈地，已取得一定的领先优势，其盟友包括上海百联集团、银泰商业、三江购物(601116.SS) 、新华都(002264.SZ)、再加上去年11月以224亿港元入股高鑫零售(6808.HK)（大润发和欧尚的运营商），阿里巴巴的新零售版图逐渐成型。

以社交和游戏擅长的腾讯近期正在追赶，入股永辉超市及其旗下试水O2O的生鲜超市--超级物种，而永辉超市近期又入股西南地区最大商业连锁企业--成都红旗连锁(002697.SZ)。近日，腾讯与永辉计划联手入股法国零售业巨头家乐福(CARR.PA)旗下的家乐福中国。

在2016年腾讯成为京东第一大股东后，双方更是在新零售领域多次合作，例如投资8.6亿美元予唯品会(VIPS.N)。事实上，阿里巴巴VS腾讯+京东，国内两大新零售阵营对垒的格局已经形成。

目前来看，国内传统电商的线上流量红利明显下降，获客成本不断上升，线下实体商业正成为互联网企业新的发展端口；基于大数据、移动支付、虚拟现实等新技术，线下零售有望焕发青春，实现降本增效、场景扩张。

在万达商业宣布与腾讯等战投合作消息后，大多业内人士的第一反应是万达商业开始站队了。虽然万达集团周二刊登声明强调其不会“选边站队”，但以资本为纽带，腾讯与京东的线上导流以及各种新技术的引入，或多或少地会给万达带上一些烙印。

京东在其新闻稿中指出，此次腾讯和京东将在线上运营、用户数据、移动支付、消费金融、仓储物流、云业务等领域与万达商业展开全方位合作。作为国内线上线下两大品质消费平台的京东和万达商业也将携手合作，协力帮助品牌商实现对国内主力消费群体的全覆盖。（完）