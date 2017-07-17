习近平称要合理安排金融业对外开放顺序 同时监管能力必须跟得上

路透北京7月17日 - 中国国家主席习近平周一主持召开中央财经领导小组会议，他在讲话中指出，扩大金融业对外开放是中国对外开放的重要方面，要合理安排开放顺序，对有利于保护消费者权益、有利于增强金融有序竞争、有利于防范金融风险的领域要加快推进。同时，金融监管能力必须跟得上。

中国中央人民广播电台援引习近平在会议上的讲话并称，要在稳定出口市场的同时主动扩大进口，研究降低有些消费品的关税；要有序推进资本项目开放，稳步推动人民币国际化，继续完善人民币汇率形成机制，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

“扩大金融业对外开放，金融监管能力必须跟上，在加强监管中不断提高开放水平。要结合我国实际，学习和借鉴国际上成熟的金融监管做法，补齐制度短板，完善资本监管、行为监管、功能监管方式，确保监管能力和对外开放水平相适应。”他说。

同时，要在稳定出口市场的同时主动扩大进口，促进经常项目收支平衡，要改善贸易自由化便利化条件，切实解决进口环节制度性成本高、检验检疫和通关流程繁琐、企业投诉无门的突出问题，研究降低有些消费品的关税，鼓励特色优势市场。

“我们提出建设开放型经济新体制，一个重要目的就是通过开放，促进我们自身加快制度建设，法制建设，改善营商环境和创新环境，降低市场运行成本，提高运行效率，提升国际竞争力。”他指出。

他表示，要加快放开商贸物流、电子商务，以及一般制造业和服务业等竞争性领域对外资准入限制和股比限制，要尽快在全国推行自由贸易试验区试行过的外商投资负面清单；要加快统一内外资法律法规，制定新的外资基础性法律，凡是和国家对外开放的大方向和大原则不符的法律法规和条款，要限期废止和修订。

他同时强调，外资企业准入后，按公司法依法经营，要做到法律上平等，政策上一致，实行国民待遇；北京、上海、广州、深圳等特大城市要率先加大营销环境改革力度，要清理并减少各类检查和罚款，建立涉企收费目录清单制度，严禁越权收费超标准收费。（完）