中国金稳委将制定大纲式监管规则 加强金融控股公司监管--金融时报

路透北京11月10日 - 中国金融时报周五称，国务院金融稳定发展委员会负责人由国务院领导担任，比“一行三会”联席会议制度规格更高、权威性更强，有利于从机制上保证金融协调监管的效率和效果，未来大纲式的发展和监管规则将由金融委负责制定。

报导并援引专家称，除了继续推进落实既定宏观审慎政策之外，金融委近期的重头工作之一应该是加强对金融控股公司的监管。

交通银行金融研究中心首席研究员、副总经理仇高擎表示，应研究考虑将监管部门指导行业发展职能与监管行业稳健运营的职能加以分离，逐步将引导行业改革转型、制订发展规划的职能移交给各自的行业协会；监管机构则主要从风险管控、业务合规的角度对行业发展提出建议和指引。

他并指出，目前金融控股公司协调监管大致处于较为散乱的状态，对各种形形色色的金融控股公司的信息掌握不充分、划分标准不统一、法律支撑不完备。而一些相关经营经验少、风险管理能力差甚至别有用心的机构都“一拥而上”布局金融控股公司，有些金融控股公司可能本身就是套利的主力军，其中所隐藏的系统性金融风险不容忽视。

“这一问题既是协调监管的‘硬骨头’， 又是协调监管的‘关键点’。”他称。

对于央行将发挥的作用，报导援引中国人民大学重阳金融研究院高级研究员董希淼观点称，央行需要统筹不同监管部门所制定的金融监管政策目标，保证不同部门出台政策的目标一致性，避免不同政策之间的方向性差异。

其次， 随着金融机构综合经营的增强，不同监管部门针对本行业内出台的政策对其他行业缺乏约束力，央行需要尽量保证不同部门出台类似政策的时间一致性，避免机构的监管套利行为。

他并指出，央行目前本身已承担着金融稳定协调和处置金融风险的职能，未来央行与金融委的职责和职能有待进一步理清和明确。

在中央和地方金融监管协调方面，报导称，此前地方金融监管工作一直由各地金融办、金融工作局、金融监管局承担。由于各地金融业务、业态发展情况不一，地方监管机构在具体管理中就同一业态监管要求存在差别的现象。

北京大成律师事务所合伙人肖飒表示，以P2P网络借贷的备案为例，各地从整改检查到整改意见，再到银行存管条件均有差异，有些中型、小型平台不得不迁徙到相对“宽容”的地域申请备案。

他认为，金融委的成立将改变上述“孤岛式”的监管现状，统一监管原则和负面清单，给市场提供更多创新的动力和良好的营商环境，从全国一盘棋的角度看问题。

据新华社报导，中国国务院金融稳定发展委员会将负责审议金融业改革发展重大规划；委员会的主任由副总理马凯担任，协调货币政策与金融监管相关事项。

中国央行行长周小川此前撰文称，建立健全金融控股公司规制和监管，严格限制和规范非金融企业投资金融机构，从制度上隔离实业板块和金融板块；对综合经营的金融控股公司、跨市场跨业态跨区域金融产品，明确监管主体，落实监管责任。（完）