芬兰电企Fortum提议以95亿美元收购德国公共事业公司Uniper

路透法兰克福/赫尔辛基9月26日 - 芬兰电力企业Fortum (FORTUM.HE)周二表示，该公司将提出以80.5亿欧元(95亿美元)的价格收购德国Uniper (UN01.DE)。Uniper是一家发电企业，旗下还有能源交易业务，德国公共事业企业意昂集团(E.ON)(EONGn.DE)拥有该公司部分股权。

Fortum将提出每股22欧元现金的报价，主要目标为以37.6亿欧元收购意昂在Uniper剩余的46.65%股权。Uniper是意昂去年业务剥离后所成立的公司。

Uniper在欧洲和俄罗斯运营的电厂发电能力约40吉瓦，其2016年总营收约为670亿欧元。该公司拥有水利、燃煤和天然气发电站，并在欧洲的天然气管线、液化天然气终端和核电厂持股，旗下还有能源交易业务。

“这项投资者将强化两家公司的实力，促进欧洲能源输送。我认为各方都会从中受益，”Fortum执行长Pekka Lundmark在电话中对路透表示。

但消息人士曾表示，Fortum主要对Uniper的水电站及其在瑞典核电站所持权益感兴趣，并且已经与一家可能收购Uniper火力发电站的企业进行合作。

媒体报导上述并购消息后，Fortum和意昂集团上周证实，他们正就Uniper收购事宜进行深入谈判。

意昂集团不能在2018年之前出售所持股权，因为那会缴纳很高的税，因此该集团有权在明年初以相同的价格出售Uniper的股权。

如果意昂集团选择不出售，Fortum可以向意昂出售届时已收购的Uniper全部股权，并且将得到意昂相当于至少20%所持Uniper股权价值的补偿，约合7.52亿欧元。

根据德国并购法规，由于意昂集团的持股比例高于30%的门槛，所以Fortum必须收购Uniper的全部股权。这项收购在最低收购水平方面没有限制。

Fortum股价周二收盘微跌0.06%至16.51欧元，Uniper上涨1.21%至23.33欧元，意昂集团涨0.71%至9.317欧元。(完)