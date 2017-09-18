综述：金融科技再塑中国金融生态 倒逼功能监管隐私权保护成挑战

作者 马蓉

路透北京9月18日 - 金融科技的快速发展正剧烈改变中国金融生态，通过将金融产品生产过程外生化，不同的金融科技企业进入到供给链的不同环节，整个金融体系逐渐由封闭走向市场化和开放；而这种改变也强烈冲击着现有的监管和法律体系，由机构监管转为功能监管势在必行。

在周日北京举办的“第二届金融科技大会（2017）”上，业内人士并指出，中国当前缺乏完整的个人信用体系，市场机构为防控风险最大化搜集、利用个人数据信息面临隐私权保护的难题，这也成为金融科技领域面临的重要挑战。

“金融科技对金融机构的冲击是巨大的，这种冲击在于把金融机构产品的生产过程从内生的过程变成了一个外化的过程。“清华大学国家金融研究院院长、国际货币基金组织（IMF）原副总裁朱民称。

他进一步解释道，此前金融产品的设计、生产、分管、配置、销售均是在一个机构内部产生和进行；而凭借金融技术，金融科技企业能够通过专业化从存款、贷款、融资等不同阶段切入金融产品的供给链，并导致该链条出现成本商品化、利润共享化、风险共担化、合作伙伴化等一系列变化。

与此同时，金融体系也从之前的封闭逐渐演变为一个开放的体系，而这个过程也在强烈地冲击着金融监管和相关的法律制度。

“当整个的功能是内生的时候，监管针对机构就可以解决所有的问题；在金融科技的前提下，监管没有任何选择，必须从机构监管走向功能监管，”他称，“同时必须从静态的区域、城市、一个点走向跨区域和跨境的监管，因为所有的科技金融都是跨区域、跨境的。”

中国互联网金融协会会长李东荣也指出，现代金融体系的发展已越来越呈现出业态多样、主体多元、高度关联、动态平衡等与生态系统相似的特征；应通过基础设施的互联互通和标准规则的规范统一，增强金融科技主体之间的良性互动，使得金融科技生态更加包容、开放、健康。

同时，按照此前全国金融工作会议提出的“所有金融业务都要纳入监管”的要求，下一步将完善金融科技的统计监测和风险监测体系，持续、动态跟踪金融科技的发展、演进和风险变化，并按照穿透式、一致性的原则，建立健全金融科技监管规则体系。

“监管必须是实时的，因为市场变化太快，今天如果没有实时的监管则很难掌控整个波动和风险。”朱民强调。

**隐私权保护成挑战**

中国金融科技得以迅速发展的原因，表面上源于过去近十年间互联网消费快速发展而积累起的庞大数据基础，实际上则是官方征信系统的缺失促使市场最大化地采集、分析、利用数据所致；但机构间数据的割裂和获取数据信息对隐私权的侵犯，已成为金融科技进一步发展不得不面对的挑战。

中国科学院院士、2000年图灵奖得主姚期智就谈到，美国的个人信用评分系统（FICO），有利于电商等借款机构利用做征信；但中国并没有类似的系统，因此对一个企业来讲，其在进行风险控制时就会采取一定的方法以得到最全面的个人相关数据和资料。

“但是想要追求这样的效果，就会侵犯到个人的隐私，对于社会来讲，如果有一个非常大的商家垄断了这些数据，也是侵犯到社会的利益。”他称。

一位对大数据风控领域熟悉的投行高管此前也对路透表示，大数据涉及法律上隐私权保护的问题，但现在这方面连法律界限都没有搞清楚，也没有出台相应的法律法规。

对此，李东荣表示，要进一步加快金融科技的标准体系建设，提高金融科技在服务要素、产品定价、合同文本、信息安全、隐私保护、风险管理等方面的标准化、规范化水平。

此外，业内人士还提到，缺乏完整统一的个人信用体系也令当前火热的消费信贷领域面临过度负债的风险。

“一般而言，需要了解一个人的资产和负债情况才能确定授信，但现在市场机构无法了解一个人完整的负债情况，...过度负债已成为一个行业性问题。”浅橙科技CEO（首席执行官）朱永敏称。

“美国个人征信评分是620分起，多少分都是有数据支撑的，但现在国内还没有类似的系统，”上述投行高管称，“如果不加强这块（消费信贷）的监管的话，放贷的质量会下滑，成为次贷。”（完）